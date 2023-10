Comparta este artículo

Nogales, Sonora.- A las instalaciones del Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Bienestar arribó un menor de edad con múltiples golpes en su cuerpo, esto luego de que seis desconocidos lo lesionaran de forma salvaje para posteriormente darse a la fuga, es por ello que a pesar de que enviaron patrullas por los alrededores no se pudo ver a ninguno de estos.

Los hechos se registraron alrededor de las 02:31 horas, sobre la calle Bacerac, de la colonia Pueblo Nuevo, esto en la ya mencionada demarcación fronteriza, donde se suscitó una gran movilización de autoridades de las diferentes órdenes de Gobierno, quienes respondieron ante los reportes de un joven golpeado por desconocidos, quienes no pudieron ser localizados en dicha zona.

Menor de edad llega con múltiples golpes tras ser agredido por 6 hombres en Nogales

Primeros informes mencionan que la madre del menor de tan solo 16 años de edad dijo a la oficiales que seis hombres entraron a su domicilio y le propinaron una golpiza junto con un amigo, quien no terminó tan herido como el primero, es por ello que no requirió traslado a un hospital, mientras que el joven a bordo de un automóvil particular fue trasladado de emergencia al nosocomio más cercano.

Hasta el sitio del hallazgo acudieron los agentes en activo de la Policía Municipal y Estatal, quienes se encargaron del resguardo de la zona, mientras que por su parte el personal de los Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) comenzara con las primeras indagatorias, además de la apertura de una nueva carpeta de investigación para encontrar a los seis incitadores de la violencia.

Por el momento, se conoce que el joven ya se encuentra siendo atendido en las instalaciones del IMSS Bienestar, donde quedará en manos de los especialistas sin conocerse con exactitud cual es su estado de salud tras lo ocurrido, es por ello que habría que esperar a más avances en cuanto al lamentable caso de violencia en el municipio fronterizo.

Fuente: Tribuna