VIDEO: Por celebrar un gol del equipo contrario, anciano es golpeado de forma salvaje en SLP

San Luis Potosí, San Luis Potosí.- Tras acudir a un partido de futbol amateur para pasar un rato de diversión, un hombre de la tercera fue golpeado de forma salvaje por parte de otro individuo, el cual se molestó al ver como el anciano celebraba un gol del equipo contrario al que él le iba, por lo que le soltó dos certeros puñetazos en el rostro al puro estilo del boxeo, dejando desorientada a la víctima.

Aunque del agresor no se sabe nada, informes de internautas revelan que el desagradable momento se suscitó en las canchas del María Dolores, ubicadas en la colonia Jardines de Oriente de la capital de San Luis Potosí, donde un videoaficionado fue el encargado de grabar el momento del ataque, pues primeramente el verdugo le habría dicho algunas palabras amenazantes al 'abuelito'.

Tras la difusión del terrible momento, de inmediato usuarios de la plataforma X, así como de Facebook han comenzado a solicitar ayuda para localizar al presunto abusón, debido a que no eran motivos para que el hombre reaccionara de esa forma, pues incluso pudo haber terminado con la vida del señor debido a que no se encuentra en óptimas condiciones por su avanzada edad, mientras que el agresor estaba alto y corpulento, al tener una gran desventaja.

Por otra parte, personas presentes en el sitio afirman que el anciano siempre acude a celebrar los goles del equipo contrario, sin esperarse que en esta ocasión no agradaría a un padre de familia y reaccionaría de esa forma tan deplorable, dejándolo con herido superficiales, aunque por la magnitud de los golpes debería ser revisado por un especialista ante una posible hemorragia interna.

Para fortuna del hombre de avanzada edad, uno de los presentes saltó a defenderlo para que no siguieran golpeándolo debido a que su vida corría peligro, por lo que la riña no pasó a mayores, pero en redes sociales comenzaron a recriminar que los demás no hicieran nada, además de irse en contra del que estaba grabando, siendo esto ya una costumbre en los comentarios de los post virales.

Fuente: Tribuna