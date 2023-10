Asesinan a director de la Policía en Nuevo León; llevaba solo 2 días en el cargo de seguridad

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Con apenas dos días en el cargo de director de la Policía del municipio de Hidalgo en Nuevo León, asesinaron a Lucio Trujillo. De acuerdo con las fuentes, un grupo armado lo habría atacado este jueves alrededor de las 13:00 horas. El funcionario conducía su camioneta cuando fue alcanzado por las balas.

El asalto tuvo lugar en el cruce de las calles Galeana y José María Morelos, en la colonia Alfonso Martínez Domínguez. Los primeros reportes informaron que los agresores viajaban en cuatro vehículos; tres camionetas y una motocicleta. Una vez consumado el homicidio, huyeron de la escena del crimen. Por su parte, los elementos de seguridad desplegaron un operativo para dar con el paradero de los responsables del asesinato. Se dijo que en la zona se encontraron varios casquillos de grueso calibre 223. A la par, se instalaron filtros en las carreteras.

Cuando se pidió los testimonios de las personas que presenciaron el atentado, éstas informaron que el delito en perjuicio de la vida de Trujillo fue orquestado por dos sicarios, quienes viajaban a bordo de dos camionetas e interceptaron el vehículo de la víctima. Enseguida accionaron sus armas y escaparon a gran velocidad del sitio.

Los testigos explicaron que una de las camionetas era una Jeep con placas del estado de Tamaulipas, la segunda era una Suburban de color arena, mientras que la tercera era una Tacoma blanca. En tanto que el director de la Policía manejaba una Jeep Cherokee negra que fue hallada con agujeros en el parabrisas, así como en otras partes del vehículo.

¿Quién era Lucio Trujillo?

Lucio Trujillo había sido nombrado como director de la Policía de Hidalgo dos días atrás. En este municipio no hay secretario de Seguridad y el departamento sólo es dirigido por el director. Se desconoce si el funcionario contaba con escolta o si viajaba solo. Este no sería un caso aislado. En las últimas semanas fue asesinado el escolta del secretario de Seguridad de Abasolo. La creciente violencia no ha sido frenada por las autoridades de los tres niveles de gobierno.

Fuente: Tribuna