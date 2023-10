Ciudad Obregón: Sujeto intenta degollar a su esposa y desarma a agentes de la Policía

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- La noche del pasado domingo, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Sonora se movilizaron en inmediaciones de la colonia Las Fuentes, en la cabecera municipal de Cajeme, luego de que se reportara un intento de homicidio en agravio de una fémina: presuntamente, un hombre intentó degollar a su esposa, con quien sostuvo una fuerte discusión. No obstante, la situación se puso más violenta incluso con la presencia de las autoridades.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades cajemenses, los hechos ocurrieron la noche del pasado domingo 1 de octubre del 2023, alrededor de las 20:30 horas, tiempo local, en una vivienda que se encuentra en la calle París, entre las vialidades Muzquiz y 300, en la colonia Las Fuentes, de Ciudad Obregón. Se detalló que una mujer de nombre no revelado sostuvo una pelea con su esposo; en un momento, presuntamente, el masculino la atacó con un arma blanca.

La mujer logró escapar y darle aviso a las autoridades a través del Servicio de Emergencias 911, a lo que se movilizaron agentes de la Policía Municipal de Cajeme. La mujer denunció los hechos, por lo que las autoridades procedieron a arrestar al masculino, no obstante, este mostró resistencia y comenzó a pelear con uno de los agentes, logrando desarmarlo. Por fortuna auxiliaron oficiales de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y lograron la detención.

El masculino fue subido a una patrullado y llevado a las oficinas de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), donde un médico lo revisó. Más tarde, fue turnado al Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) donde se definirá su situación legal por los delitos de violencia familiar y agresión al agentes de la Policía Municipal de Cajeme.

Sobre la afectada, debido a que no presentó lesiones, no fue necesario apoyo de paramédicos de la Cruz Roja. Sin embargo, no se ha especificado si presentará una denuncia por las agresiones que vivió en manos de su marido. Autoridades piden a las víctimas de violencia doméstica reportar al Servicio de Emergencias 911 o bien acudir directamente a la Fiscalía de Sonora, donde les presentarán apoyo.

