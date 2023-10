Alerta en Ciudad Obregón: A tempranas horas, casa arde en llamas y Bomberos se movilizan

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Momentos de pánico y angustia se vivieron la madrugada del pasado jueves en inmediaciones de la colonia Sóstenes Valenzuela Miller, en la cabecera municipal de Cajeme, luego de que se desatara un voraz incendio, el cual consumió el cuarto de una vivienda y por poco termina con la casa completa. Fue el trabajo oportuno de los elementos del cuerpo de Bomberos de Cajeme el que impidió una desgracia mayor.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades cajemenses, los hechos ocurrieron la madrugada del día jueves 19 de octubre del 2023, alrededor de las 06:30 horas, tiempo local, en una casa que se encuentra en la calle Mérida, esquina con la Saltillo, en la colonia también conocida como 'La 410', de Ciudad Obregón, Sonora. Se detalló que una habitación construida con lámina, la cual tenía varios muebles, comenzó a incendiarse tras un corto circuito.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Incendio en Ciudad Obregón, Sonora, moviliza a los Bomberos. Foto: Ilustrativa

Vecinos del sector que percibieron el olor a quemado, así como el humo que salía del domicilio dieron aviso a las autoridades a través del Servicio de Emergencias 911, a lo que se activó el Código Rojo y se movilizaron agentes de la Policía Municipal de Cajeme y de la Policía de Estatal de Seguridad Pública (PESP). Luego de que se confirmara el siniestro se pidió apoyo al heroico cuerpo de Bomberos de Cajeme.

Al lugar llegaron al menos una decena de bomberos, quienes con las máquinas extintoras E-02, E-03, un vehículo con cisterna y una camioneta lograron sofocar las llamas, las cuales ya se habían propagado al interior de la vivienda. Tras apagar el fuego y realizar una revisión en la vivienda, se informó que la causa del accidente y el incendio fue que en instalación eléctrica se utilizó cableado indebido.

Para las 07:00 horas del mismo jueves la situación quedó completamente controlada y las autoridades se retiraron del sitio. Debido a que este siniestro no dejó heridos ni víctimas mortales que lamentar, no fue necesario pedir apoyo a paramédicos de la Cruz Roja. A la fecha de publicación de esta nota, no se reveló el nombre del propietario de esta vivienda ni a cuánto ascienden los daños materiales por el incendio.

Fuente: Tribuna