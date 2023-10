Tragedia en la CDMX: Dos familias se quedan sin hogar tras derrumbe en Cuajimalpa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La noche del pasado jueves, 19 de octubre, se registró el derrumbe de dos casas en las inmediaciones de la alcaldía de Cuajimalpa, en la Ciudad de México. De acuerdo con los primeros reportes, esto habría ocurrido por un deslave provocado por la excavación profunda de una obra aledaña. Aproximadamente 15 personas se vieron afectadas por estos hechos, aunque no se reportan heridos.

Todo ocurrió en la cuarta sección de Lomas de Chamizal, en la colonia Cumbres Reforma, en la calle Armada de México, sitio en el que se estaba construyendo una obra, cuyas excavaciones afectaron a dos inmuebles que se encontraban en zonas aledañas, mismos que terminaron por vencerse. Según algunos informes, no se reportan heridos de gravedad, esto a pesar de que algunos vecinos tuvieron que auxiliar a personas que quedaron atrapadas entre los escombros.

Más tarde, elementos de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (Sgirpc) se presentaron a la zona del desastre, donde administraron ayuda médica a los afectados, también se encargaron de activar los protocolos de emergencia para este tipo de ocasiones. Según declaraciones de ésta organización, a través de un comunicado en sus redes sociales, el incidente habría ocurrido por un "deslizamiento de la pared de una excavación" que provocó afectaciones en el terreno contiguo.

Por su parte, agentes de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) arribaron al lugar en el que se estaba realizando la obra para suspender actividades; también se encargaron de detener a un trabajador que se encontraba en el sitio, al momento del accidente, aunque se desconoce el grado de responsabilidad que ésta persona pudo tener en el siniestro. Al mismo tiempo, se solicitó el apoyo de Protección Civil para realizar una evaluación de lugar, ellos informaron que todo se debió a una "excavación profunda"que afectó uno de los pasillos que dan hacia los inmuebles agraviados.

Más tarde, arribó el alcalde Cuajimalpa, Adrián Rubalcaba, quien ofreció su apoyo a los damnificados, a los que envió a un hotel, de manera temporal, esto únicamente hasta que la Casa de Atención a la Mujer se adecue para recibir a los afectados. El actor político también se encargó de garantizar la seguridad de los vecinos de la zona y recalcó que se encargarían de encontrar una solución para los afectados.

"Ahorita, en este momento las familias afectadas serán trasladarlas a un hotel, se les va a dar el apoyo jurídico y después irán a la Casa de Atención a la Mujer, que es una casa que tiene la alcaldía y se va a adecuar para que estas dos familias puedan estar ahí, en lo que se llega a una solución", sentenció Rubalcaba.

Por otro lado, el alcalde hizo uso de su cuenta oficial en X (red social anteriormente conocida como Twitter) donde aseguró que se encargaría de que "todo el rigor de la ley" cayera en contra de la constructora que provocó el accidente, a quienes tachó de tener poca experiencia y falta de ética: "Todo el rigor de la ley en contra de los constructores que por su inexperiencia y falta de ética dañan a los vecinos que no tienen cómo defenderse, aquí en Cuajimalpa, no solo se clausura la obra que provocó el deslave de una vivienda si no ya fue resguardado el predio por la Fiscalía de la Ciudad de México."

