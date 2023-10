VIDEO: Fuerte explosión en Tijuana destruye una casa familiar; 2 personas perdieron la vida

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante la mañana de este viernes se reportó una explosión al interior de una vivienda familiar. El siniestro ocurrió en la colonia Las Cumbres, ubicada en Tijuana. Debido al accidente fallecieron dos personas, de las que se presume eran pareja. Enseguida, un equipo de rescate se desplazó hasta la zona para la búsqueda de más víctimas, dado que el hogar era habitado por más individuos.

¿Qué fue lo que causó la explosión?

La explosión halló su origen en la acumulación de gas, de acuerdo con diversas fuentes. A su paso dejó un inmueble en ruinas y cristales rotos de las construcciones aledañas. El fuerte sonido se escuchó alrededor de las 06:35 horas en la calle Sierra Vizcaína, lugar al que asistió personal de Protección Civil, Cruz Roja, Fiscalía General del estado (FGE), Guardia Nacional, policía municipal y personal de Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Algunos inquilinos quedaron atrapados bajo los escombros, en tanto que un par perdió la vida, así lo confirmó Rafael Carrillo Venegas, director de la Dirección de Bomberos de Tijuana. Sobre las víctimas mortales se dijo que se trataba de un hombre adulto y una mujer. Carrillo ahondó más la explicación del operativo de búsqueda y explicó que primero se hace un llamado y se escucha, esto para identificar a los sobrevivientes. Este proceso se realiza con ayuda de un equipo canino. Una vez que se escuchen voces o ruidos, los rescatistas dividen el área en cuadrantes y desentierran a los sujetos. El resto de los vecinos se encuentra a salvo y no hay riesgos que atenten contra su bienestar.

En entrevista con una de las vecinas afectadas, contó que espera que las autoridades la apoyen a reconstruir su casa en la que vivió 28 años. Uno de los muros se derrumbó y cayeron sobre una de las habitaciones. "Que me ayuden con techumbre, bloques, con todo porque tampoco tengo quien me haga el trabajo. Me dijeron que -la casa- está mal de las paredes y que tienen que tirarlas”, comentó la mujer de 71 años.

Fuente: Tribuna