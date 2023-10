(VIDEO) Víctima de José N, agresor serial, filtra su modus operandi: "Me iba a matar"

Ciudad de México.- Durante la mañana del pasado jueves, 19 de octubre, te informamos sobre la captura de José N, quien fue identificado como un agresor sexual serial que contactaba a sus víctimas a través de la aplicación de citas para gente de la comunidad LGBTQ+ de Grindr. Según información expedida por la Fiscalía de la Ciudad de México, este sujeto habría violentado a cerca de 12 personas.

De acuerdo con algunos informes, el agresor, de 34 años, fue rastreado por las autoridades en el municipio de Hixmiquilpan, en Hidalgo, sitio en el que fue detenido y posteriormente, fue enviado a la agencia 50 del Ministerio Público en la CDMX, donde fue puesto a disposición de un Juez de Control, en espera de que se resuelva su situación penal. Hasta el día de ayer se sabía que el presunto criminal drogaba a sus víctimas con bebidas alcohólicas adulteradas con las que perdían el conocimiento; luego las violaba y les robaba sus pertenencias.

Recientemente, Efrén, una de las víctimas de José brindó una entrevista a fuera de los juzgados de la colonia Doctores, en la que narró un poco más sobre el modus operandi del imputado. Según lo dicho por el agraviado, el criminal lo habría contactado en al menos tres ocasiones a través de Grindr, hasta que aceptó salir con él en el mes de julio; ambos acordaron ir a un hotel ubicado en Tacubaya, donde sostendrían un encuentro sexual.

Efrén describió a José como un hombre esplendido, quien inicialmente se ofreció a pagar por todo lo que consumieran aquel día y, una vez dentro de la habitación, el presunto culpable le ofreció una bebida alcohólica, con la que consiguió drogarlo por cerca de 12 horas. La víctima reveló que únicamente consumió un "vaso pequeño" de alcohol, pero con eso bastó para que perdiera el conocimiento y no recordara absolutamente nada.

"Otros casos las han presentado también, es un Four loko, una lata de Four loo, una botella de tres litros de Kosako, que son bebidas alcohólicas, las cuales entre menos te des cuenta él las mezcla con esta droga (gotas para los ojos), te da el vaso y a mí con un solo vaso pequeñito al momento de tomármelo me dio para caerme en la cama y no recordar nada de lo que pasó en esa habitación. Pasé más de seis horas inconsciente hasta la una de la madrugada, cuando salí del hotel básicamente mareado", mencionó Efrén.