Encapuchados queman a 4 personas en el CCH Azcapotzalco; la UNAM procederá legalmente

Ciudad de México.- Como muchos saben, actualmente, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se encuentra en un momento de transición, puesto se está realizando el proceso de selección del próximo rector o rectora de la máxima casa de estudios, lo que de alguna manera ha incentivado a grupos de choques a causar estragos o paros en algunos planteles, donde se han reportado actos vandálicos y de violencia extrema.

Desde el pasado jueves, 19 de octubre, se registró el ingresó de medio centenar de personas encapuchadas en el Colegio de Ciencias y Humanidades de la Azcapotzalco, donde causaron diversos destrozos e incluso quemaron las oficinas de dirección. Según algunos reportes, los agresores impidieron la salida del personal y agredieron a algunos trabajadores, por lo que en aquella jornada se reportaron a tres personas heridas.

Aunque el panorama ya era violento por sí mismo, las cosas escalaron a nuevos niveles a lo largo del pasado viernes, 20 de octubre, cuando algunos individuos subieron al techo de dirección, desde donde arrojaron gasolina a cuatro personas quienes, según relató Marcos Martínez Blas, integrante de apoyo a la comunidad de la Dirección General del CCH, eran maestras y maestros de la institución. Segundos después, uno de los encapuchados encendió fuego a los profesores.

"Nuevamente llegaron como ayer encapuchados, vestidos de negro, cubiertos del rostro, rompieron los vidrios de todo el edificio y nosotros les pedimos que no ejercieran violencia, pero no atendieron esta situación. Entonces algunos maestros y maestras que estaban en la puerta de entrada de la dirección fueron agredidas por jóvenes que estaban en la azotea. ¡Gasolina! Desde la azotea, desde la azotea hay dos o tres que arrojan, ellas están ahí, no saben, piensan que es un líquido, pero llega otro con un bote y arroja el fuego.", contó Blas.