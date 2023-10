Sicarios matan a Manuel, Julio y Janet a punta de pistola; aún no son capturados

Comparta este artículo

Tlalnepantla, Estado de México.- Lo que inicialmente era una noche tranquila, no tardó en convertirse en una pesadilla para Janeth, una madre de familia que escuchó como baleaban a su hijo junto a otras dos personas a fuera de su casa, en el Estado de México. La mujer intentó auxiliar a su vástago, pero ésta terminó por ser atropellada por un grupo de sicarios, quienes tras cometer el crimen descendieron de su vehículo y escaparon entre las calles de la gran urbe.

Los hechos ocurrieron alrededor de la 1:00 de la mañana, del pasado domingo, 22 de octubre, en la colonia San Lucas Patoni, avenida Juárez, en el municipio de Tlalnepantla, mientras Julio N y Jonathan Manuel N, de 25 y 30 años, se encontraban charlando e ingiriendo bebidas alcohólicas en plena vía pública, cuando un grupo de personas arribó al sitio a bordo de un Volkswagen, tipo Vento.

Una vez que los sospechosos estuvieron cerca de los jóvenes, bajaron el cristal del vehículo, sacaron sus armas de fuego y comenzaron a disparar indiscriminadamente a sus víctimas; mientras tanto Janeth (quien hasta ese momento se encontraba dentro de la casa) salió para intentar auxiliar a su hijo, Julio, pero no logró hacer demasiado, puesto los agresores le quitaron la vida tras atropellarla con el Vento.

Ataque armado deja a tres personas sin vida en el Estado de México

Una vez que terminaron con su funesta labor, los tiradores abandonaron el automóvil y emprendieron la huida mientras corrían en distintas direcciones para que nadie pudiera atraparlos; táctica que parece haberles funcionado, puesto hasta el momento no existe un reporte que indique su captura o la identidad de los mismos. El sonido de los gritos y las detonaciones alertó a los vecinos, quienes salieron de sus domicilios para ver lo que ocurría.

Algunos testigos se encargaron de llamar al número de emergencia a las autoridades para notificar lo sucedido. Minutos después, la zona fue acordonada y personal de la Cruz Roja ya se encontraba revisando a las víctimas para otorgarles los primeros auxilios; fue entonces que se percataron de que los dos hombres y la fémina ya no contaban con signos vitales. Cabe señalar que en la escena hubo un cuarto involucrado, quien se presume era el hermano de Janeth, éste resultó herido tras el ataque, por lo que fue trasladado a un hospital de la zona.

Dado a que los criminales aún no han sido capturados, no es posible conocer el móvil del ataque; sin embargo, las autoridades estiman que pudo tratarse de un ajuste de cuentas entre organizaciones delictivas, debido a la forma en la que se ejecutó el crimen; pero esta hipótesis aún no ha podido se comprobada, por lo que será necesario que las investigaciones continúen hasta que se sepa la identidad y motivaciones de los asesinos.

Fuentes: Tribuna