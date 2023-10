Sonora: Hombre ataca a su hermana con una piedra y una silla por no prepararle comida

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- La violencia contra la mujer no para en México. Y estas agresiones las pueden realizar no sólo parejas, sino también familiares. Un ejemplo es una detención ocurrida recientemente en la ciudad de Bahía de Kino, en la ciudad de Hermosillo: oficiales de la Policía Municipal aprehendieron a un masculino, quien fue acusado de atacar de forma física a su hermana, sólo por no hacerle de comer.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades sonorenses, los hechos ocurrieron la mañana del día de ayer, miércoles 26 de octubre del 2023, alrededor de las 08:50 horas, tiempo loca, en una vivienda ubicada en la calle Tuxpan, entre Mazatlán y Cozumel, en la Bahía de Kino, Hermosillo. A través del Servicio de Emergencias 911, agentes de la Policía Municipal recibieron una denuncia sobre violencia de género.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Hombre ataca a su hermana en Sonora. Foto: Facebook

Una mujer, quien no reveló su nombre, informó que otro sujeto, identificado como José Emilio 'N', de 52 años de edad, agredió con una piedra y una silla de plástico a su hermana, una adulta de 55 años de edad. El motivo del ataque físico habría sido que la fémina no le hizo de desayunar al momento que José Emilio exigió este alimento. La testigo, quien es hija de la agredida, fue la que llamó a las autoridades.

A la brevedad llegaron a la escena agentes de la Policía Municipal de Hermosillo, quienes entrevistaron a la víctima. Estos informaron que la afectada resultó con una herida en la región frontal, por lo que fue atendida por paramédicos de la Cruz Roja. No obstante, no hubo necesidad de llevarla a un hospital de la localidad.

Por otra parte, el presunto responsable quedó en calidad de detenido; fue llevado a bordo de una patrulla a las oficinas de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y más tarde fue turnado al Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE). A la fecha de publicación de esta nota, se desconoce cuál es su situación legal.

Fuente: Tribuna