VIDEO: Policías del metro de la CDMX golpearían a un hombre e impiden que periodista grabe

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La mañana de este viernes, 27 de octubre, la periodista de Foro TV, Ruth Barrios Fuentes, compartió una serie de videos a través de su cuenta oficial de X (red social anteriormente conocida como Twitter) donde denunció un presunto abuso de autoridad a manos de la policía del Transporte Colectivo Metro. Y es que, según algunos informes, cerca de una decena de agentes habrían agredido a un hombre en las instalaciones.

Los hechos ocurrirían durante la noche del día de ayer, jueves 26 del mismo mes. En el primer clip, se puede apreciar como alrededor de 10 policías ayudan a caminar a un hombre, vestido con una playera blanca, camisa azul marino, jeans a juego y tenis color gris. El individuo muestra problemas para bajar por las escaleras de la estación de metro San Antonio Abad, en la línea 2, por lo que tienen que ayudarlo entre varios oficiales.

Según declaraciones de la periodista, el hombre habría sido "brutalmente golpeado" por los mismos oficiales a las afueras de la mencionada estación y aunque no lograron captar el hecho, sí afirma que encontraron al sujeto "ensangrentado" e inconsciente, por lo que procedieron a cuestionar a las autoridades sobre lo ocurrido, pero no obtuvieron ninguna respuesta al respecto; posteriormente comenzó la movilización.

En un tercer video, Barrios Fuentes muestra que los oficiales subieron a la presunta víctima a uno de los vagones del metro, por lo que ella los siguió y continuó grabando, pero los policías se muestran a la defensiva e intentan bajarla para que deje de filmar; finalmente no lo logran e intentan tapar lo más posible al agraviado. En el último clip se aprecia al hombre a fuera del metro, mientras los policías (que ahora son más) hacen una valla humana para intentar impedir que Ruth grabe alguna evidencia.

Finalmente, la periodista aclara que intentaron indagar qué fue lo que le ocurrió al hombre a través de los testigos y todos le habrían confirmado que el sujeto fue brutalmente golpeado por un grupo de policías: "Preguntamos a testigos lo que había sucedido afuera del Metro. TODOS confirmaron que los policías habían dado una golpiza al hombre por una razón todavía desconocida. Cuestionemos los protocolos que usa la Policía. El abuso de autoridad es inadmisible", tuiteó la periodista.

Cabe resaltar que la Unidad de Contacto de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX se contactó con Ruth a través de su cuenta de X y la invitó a realizar una denuncia formal sobre este caso. Asimismo, la STC Metro no ha hecho ninguna declaración al respecto a través de sus redes sociales, por lo que no se dispone de mayor información sobre este extraño caso que aún no tiene explicación.

Fuentes: Tribuna