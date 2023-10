Fiscalía de Sonora revela posibles causas del asesinato de Julissa, policía de SLRC

Comparta este artículo

San Luis Río Colorado, Sonora.- Durante la jornada del pasado miércoles, 25 de octubre, se reportó el asesinato de Julissa Sarahí, de 21 años. La ahora occisa se encontraba a fuera de un gimnasio en la calle 19, ubicada entre la avenida Carranza y el callejón Guadalupe Victoria, en el municipio de San Luis Río Colorado, según una investigación de la Fiscalía del Estado de Sonora (FGJE).

De acuerdo con algunos informes, agentes de la Policía Municipal del mencionado predio descubrieron a Julissa con heridas producidas por proyectiles de arma de fuego. Más tarde, arribó un equipo de paramédicos de la Cruz Roja, quienes pudieron corroborar que la víctima ya no contaba con signos vitales, por lo que los peritos de la Fiscalía procedieron a comenzar con las indagatorias de campo.

Más tarde, aquel mismo día, las autoridades confirmaron que la víctima era un elemento activo de Seguridad Pública Municipal; sin embargo, descartaron que el homicidio se haya producido por algún evento relacionado con su trabajo, por el contrario, la primera hipótesis es que todo se derivó de un crimen por cuestiones personales: "Las primeras investigaciones han generado como hipótesis de trabajo un ajuste de cuentas relacionado con su entorno personal y una de las primeras líneas de investigación apunta a la participación de un grupo criminal que opera en la región", declaró a través de un comunicado la Fiscalía.

Recién el pasado viernes, 27 de octubre, Gustavo Rómulo Salas Chávez, fiscal de la mencionada entidad, brindó más datos relacionados al asesinato de Julissa Sarahí Zamora y es que, como se comentó de manera inicial, se cree que todo pudo tratarse de un asunto personal de la oficial, por lo que las autoridades abrieron dos líneas de investigación que conducen hacia esa misma dirección.

Según lo dicho por Salas Chávez, el motivo por el que consideran que el ataque armado no tiene relación con el oficio de la víctima, es porque el ataque fue directo hacia ella, lo que los lleva a creer que se trata de alguna "venganza" o ajuste de cuentas ordenado por alguna organización criminal; sin embargo, hasta el momento todo esto se mantiene como hipótesis, puesto las investigaciones siguen en pie.

"Fue una circunstancia dirigida hacia ella, hay dos líneas de investigación que estamos realizando, una vinculada a una circunstancia de naturaleza personal y otra relacionada con una venganza de alguna organización criminal", expresó el fiscal.

Cabe señalar que, Salas Chávez precisó que hasta el momento no hay ninguna persona detenida por el ataque a Julissa en el municipio de San Luis Río Colorado, pero sí se sabe que éste no sería el primer atentado armado que la oficial había sufrido, puesto las indagatorias lanzaron que a lo largo del 2022, la policía habría sufrido otro atentado del cual sobrevivió, aunque no reveló el móvil de dicha agresión.

Fuentes: Tribuna