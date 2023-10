Bomberos de Cajeme se movilizan por voraz incendio en mini súper de Ciudad Obregón

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Momentos de pánico y angustia se vivieron la tarde del pasado lunes en inmediaciones de la colonia Primavera en la cabecera municipal de Cajeme (estado de Sonora), luego de que un voraz incendio se desatara en la bodega de un mini súper. Las llamas de propagaron en el negocio, sin embargo, estas fueron sofocadas por elementos del heroico cuerpo de Bomberos del municipio.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades cajemenses, los hechos ocurrieron la tarde del pasado lunes 30 de octubre del 2023, alrededor de las 13:00 horas, tiempo local, en un mini súper que se encuentra en la calle Toluca y Estambre, en la colonia Primavera de Ciudad Obregón, Sonora. Se detalló que la parte del almacén de este inmueble comenzó a incendiarse; los vecinos se dieron cuenta porque salió mucho humo.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Incendio en bodega de Ciudad Obregón moviliza a las autoridades. Foto: Facebook

Ante el temor de que el siniestro creciera, se dio aviso a las autoridades a través del Servicio de Emergencias 911, a lo que se activó el Código Rojo y se movilizaron agentes de la Policía Municipal de Cajeme. También llegaron a la escena oficiales de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), quienes confirmaron el siniestro y pidieron apoyo a elementos del heroico cuerpo de Bomberos de Cajeme.

Para este punto, las llamas ya se estaban propagando al interior del mini súper, no obstante, los Bomberos lograron sofocar el fuego luego de varios minutos. Se hizo presente una ambulancia para atender a las víctimas, no obstante, información extraoficial apuntó que no hubo heridos humanos; por otra parte, sí se documentaron grandes pérdidas económicas. Luego del enfriamento, los traga-humo se retiraron.

Durante todos estos trabajos, la zona del incendio quedó acordonada, en tanto que oficiales de Tránsito Municipal se hicieron cargo de realizar el Informe Policial Homologado y de redirigir el tránsito. No se ha hablado de presuntos responsables por este siniestro, por lo que no hubo detenidos procesados en el Ministerio Público del Fuero Común.

Fuente: Tribuna