VIDEO: Pipa cargada con gas LP se incendia cerca del Estadio Azteca en CDMX

Ciudad de México.- Durante la mañana de este jueves 5 de octubre, al sur de la Ciudad de México, para ser exactos en la alcaldía Tlalpan, ocurrió un fuerte incendio luego de que una pipa cargada con gas LP explotara causando una intensa movilización de agentes policíacos, así como de los servicios de emergencia, a la espera de más actualizaciones sobre los daños materiales ocasionados.

Los hechos se registraron alrededor de las 10:30 horas, sobre el Periférico, cerca del Estadio Azteca, esto en la ya mencionada demarcación de la capital del país, donde se suscitó una gran movilización de autoridades de las diferentes órdenes de Gobierno, quienes respondieron ante la activación del código rojo tras el reporte de una pipa en llamas por lo que las personas cercanas a la zona corrían peligro.

Reportan incendio de camión con cilindros de gas LP cerca del Estadio Azteca

En la zona hicieron acto de presencia los elementos del Cuerpo de Bomberos, así como Protección Civil de la Ciudad de México, quienes ayudaron a las personas a retirarse de la zona para dejar todo despejado, mientras que por su parte las autoridades capitalinas acordonaron el sitio y comenzarán con las indagatorias correspondientes luego de que se apague el fuego.

Por medio de la plataforma X, se lograron ver algunos clips del impresionante fuego que invadía la zona, mismo que alcanzaba hasta los 10 metros de alto, sin dejar de lados las grandes humaredas que salían del vehículo, pero afortunadamente el conductor pudo salir a tiempo y se encuentra salvo, sin embargo, se desconoce si cuenta con alguna lesión por la intensidad de las llamas.

Por su parte, la alcaldesa de Tlalpan, Alfa González indicó que no hay lesionados reportados, sin embargo, hizo el llamado a la población para que no se acerque al lugar del siniestro al tratarse de una pipa de gas LP que podría estallar al menor descuido además de que podrían entorpecer las acciones de los bomberos que no pararon durante casi una hora.

Fuente: Tribuna