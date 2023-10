Encuentran cadáver 'embolsado' cerca del Danzante Yaqui en Cajeme

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Durante la mañana de este viernes 6 de octubre, al norte del municipio de Cajeme, ocurrió el hallazgo del cadáver de una persona del sexo masculino, el cual fue abandonado a un costado de la escultura del Danzante Yaqui, sin conocerse datos sobre los individuos que lo dejaron en la zona, es por ello que habría que esperar a nuevas actualizaciones sobre el caso.

El hallazgo se dio alrededor de las 06:00 horas, sobre la carretera hacia Ciudad Obregón, a la altura del kilómetro 15.5, entre Loma de Guamúchil y el Danzante Yaqui, esto en la ya mencionada demarcación cajemense, donde se suscitó una gran movilización de autoridades de las diferentes órdenes de Gobierno, quienes respondieron ante la activación del código rojo por el reporte de un bulto envuelto en plástico.

Localizan cuerpo de hombre envuelto en plástico en carretera de Ciudad Obregón, Sonora

Primeros informes mencionan que el ahora occiso se encontraba envuelto en un plástico color negro, además de estar amarrado con una cuerda anaranjada, mientras que el rostro no se pudo apreciar, es por ello que no se sabe nada de su identidad y sus generales, mientras que por su parte los paramédicos de Cruz Roja Mexicana no fueron requeridos en la zona, dejando todo el trabajo en manos de los especialistas forenses.

En el lugar de los hechos arribaron los agentes de las distintas corporaciones, quienes se encargaron del resguardo de la zona, mientras que por su parte el personal de los Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) iniciara con las primeras indagatorias de ley, además de la apertura de una nueva carpeta de investigación con el fin de poder esclarecer el hallazgo.

Por ahora, se conoce que el ahora occiso ya fue trasladado para las inmediaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) con sede en el municipio de Cajeme, donde se le practicará su respectiva necropsia de ley, además de los trámites legales correspondientes por homicidio, a la espera de nuevas actualizaciones sobre el caso, pues no se hay datos sobre su identidad.

