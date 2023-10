(FUERTE VIDEO) Sujeto asalta y abusa de María en SLP: La obligó a besarlo y estimularlo

Comparta este artículo

San Luis Potosí, San Luis Potosí.- "¿Cuánto cesará la violencia contra la mujer?", es la pregunta que miles de mexicanas se hacen día tras día, luego de enterarse de nuevas agresiones que involucran la vulnerabilidad del género. Ahora, se ha viralizado el ataque a María, una joven de San Luis Potosí (SLP) que fue victima de un asalto, pero además de abuso sexual, pues su agresor la obligó a besarlo y estimularlo en la vía pública.

Sujeto asalta y abusa sexualmente de su víctima en SLP. Foto: Twitter

De acuerdo con información compartida por Leslie Berenice Gutiérrez Díaz a través de su cuenta de 'X' (antes Twitter), @BereniceDiazG, los hechos ocurrieron la noche del pasado jueves 5 de octubre del 2023, en la calle Bugambilias, de la colonia Jacarandas, en la capital de San Luis Potosí. La usuaria compartió un video de un minuto en el que se aprecia cómo la víctima, identificada como María 'N', va caminando por la calle.

La fémina trae puestos sus audífonos y camina a gran velocidad, pues se dirige a una consulta médica, según la misma fuente. No obstante, en un momento es detenida por un sujeto que trae puesto un casco de motocicleta y saca de sus prendas un arma de fuego. Este acorrala a María y le pide darle su dinero, acción que hace la víctima rápidamente, pues no desea salir herida o muerta. Sin embargo, no fue suficiente para este delincuente.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

El hombre la sigue acorralando y la obliga a besarlo en la boca, cosa que hace María al ser amenazada por una pistola en todo momento. El sujeto también la obligó a masturbarlo en la vía pública, al mismo tiempo que bajó el pantalón de la víctima y la hirió en su zona íntima. La víctima logró escapar debido a que el atacante se puso nervioso por el constante paso de automovilistas en la zona.

Luego de esta agresión y la difusión de las fuertes imágenes, la Fiscalía General de Justicia del Estado de San Luis Potosí (FGE) confirmó que ya investiga el hecho, pues la víctima interpuso la denuncia correspondiente. También se detalló que la afectada, María 'N', resultó lesionada, por lo que además de robo el presunto deberá ser juzgado por abuso sexual. Las pesquisas por estos indignantes hechos continúan.

Fuente: Tribuna