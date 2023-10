Secuestran en Puebla a Salma Karen, embarazada de nueve meses, piden ayuda en redes

Comparta este artículo

Puebla, Puebla.- En redes sociales se ha hecho viral el caso de Salma Karen Pedroza Polito, una mujer con nueve meses de embarazo que fue levantada en calles del estado de Puebla, ahora su esposo y familiares piden ayuda en redes sociales para dar con su paradero, se trata de un acto más de violencia e inseguridad en la entidad poblana. Cabe señalar que las autoridades locales ya comenzaron con las investigaciones pertinentes del caso.

Fue a través de redes sociales también donde circuló el video de una cámara de seguridad, la cual pudo captar a hombres desconocidos quienes subieron a Salma Karen a un vehículo, así se informó de manera extraoficial, los hechos se habrían registrado el pasado jueves 5 de octubre cuando fue levantada Salma Karen, una mujer de 28 años, quien tiene nueve meses de embarazo, los hechos se registraron en el corazón de la entidad poblana.

Por ello, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Puebla comenzó con la alerta correspondiente, por lo cual se publicó la ficha de búsqueda, lo anterior a través de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla. De acuerdo con este documento, Salma Karen Pedrosa Polito fue vista por última vez el jueves 5 de octubre en las inmediaciones de la colonia Bosques de Amalucan, en el municipio de Puebla.

Familiares piden ayuda en las redes sociales

Fue a través de diferentes plataformas como Facebook y X, antes Twitter donde el esposo y los familiares de Salma Karen reportaron que la mujer de 28 años había desaparecido, esto después de que salió una tienda de conveniencia denominada Six, ubicada en el bulevar Apulco-galaxia, lo anterior alrededor de las 12:00 horas del jueves pasado incluso envió un mensaje donde avisaba que casi llegaba.

Cabe señalar que presuntamente su esposo habría recibido amenazas sobre un posible secuestro de Karen, lo anterior lo explicó a los medios de información el pasado 2 de octubre. Asimismo, consideró que se trataba de una broma o incluso pensó que lo habían confundido. En ese sentido, detalló que respondió el mensaje a los presuntos delincuentes en el cual señaló que no tenía nada que ver con lo que había recibido.

Se debe de mencionar que el esposo de Salma Karen recurrió a las autoridades de la Fiscalía Especializada en Investigación de Secuestro y Extorsión; sin embargo, el personal detalló que no podía atenderlo, ya que en los mensajes no se exigía algún pago para el rescate por lo cual no se consideraba un secuestro ahora cinco días después de aquellas amenazas la familia de Salma continúa con la búsqueda de la mujer embarazada.

