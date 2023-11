Código Rojo en Sonora: Balean a hombre y muere dentro de tienda de conveniencia de Vícam

Comparta este artículo

Guaymas, Sonora.- Durante la mañana de este viernes 10 de noviembre se activó el conocido Código Rojo en el sur de Sonora debido a que se reportó un ataque armado en Vícam, el cual dejó por lo menos una persona sin vida. El violento suceso tuvo lugar durante las primeras horas de hoy, a las afueras de una conocida tienda de conveniencia ubicada en la salida sur del mencionado pueblo yaqui.

Los reportes indcan que se escucharon fuertes disparos de arma de fuego en un negocio ubicado sobre el bulevar Lázaro Cárdenas, donde sicarios no identificados atacaron a una persona del sexo masculino, cuya identidad no ha sido revelada. Tras ser alcanzada por las balas, la víctima ingresó al mencionado negocio para ponerse a salvo de sus agresores pero lamentablemente no logró superar las heridas.

Paramédicos de la Cruz Roja se trasladaron hasta el sitio para tratar de atender al sujeto lesionado por arma de fuego pero nada pudieron hacer pues ya no contaba con signos vitales. Además también se movilizaron elementos de Policía Municipal de Guaymas, así como de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) para asegurar el sitio. Incluso también hubo presencia de activos de Ejército Mexicano.

Asesinan a hombre en tienda de conveniencia en Vícam

Por otra parte, agentes de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) dieron inicio a las investigaciones y apoyados por autoridades de los tres niveles, implementaron un operativo para tratar de capturar a los presuntos asesinos, pero hasta el momento no hay reporte de detenidos. En tanto que personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) se encargó de levantar los indicios y trasladar el cuerpo de la víctima al anfiteatro en Ciudad Obregón, donde le harán la necropsia de ley y será identificado.

Debido a que la violencia en Vícam ha estado incrementando en las últimas semanas, la tribu yaqui ha permitido la presencia de elementos Guardia Nacional y del ejército dentro de su territorio. El próximo lunes 13 de noviembre habrá un mayor dispositivo de seguridad en la zona debido a que el presidente Andrés Manuel López Obrador visitará el poblado perteneciente a Guaymas, para evaluar los avances de las obras contempladas dentro del Plan de Justicia para los Pueblos Yaquis.

Fuente: Tribuna