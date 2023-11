Dan 51 años de prisión a expolicía de Guanajuato; desapareció a su hijastro de 11 años

Comparta este artículo

Irapuato, Guanajuato.- La Fiscalía General del Estado de Guanajuato solicitó a un juez de control, condenar severamente a Miguel Ángel 'N', padrastro del niño de 11 años de edad violentado y desaparecido desde mayo de 2022, en la ciudad de Irapuato. El castigo impuesto al expolicía, obedece a la gravedad del delito demostrado en hechos probados, por lo que permanecerá en la cárcel durante 51 años.

El acusado es culpable por los delitos de desaparición cometida por particulares, delito por el que fue sentenciado a 45 años de cárcel, y a 6 años más por el delito de violencia familiar, en agravio del niño de iniciales JDMB, de acuerdo a los argumentos presentados en juicio oral por el Ministerio Público. La sentencia se impuso después de que un tribunal de enjuiciamiento determinó la culpabilidad del imputado.

En la carpeta de investigación integrada a partir de la desaparición de la víctima en la colonia Urbi Villas del Rey, la Fiscalía acreditó que el padrastro del niño se encontraba en el domicilio el día 13 de mayo de 2022, y entre las 00:00 y las 01:00 horas (centro) entró a la habitación de la víctima y lo sacó de la vivienda en contra de su voluntad, con el argumento de que lo llevaría con su padre.

Horas después, el expolicía regresó al domicilio y la madre le preguntó por su hijo, a lo que respondió que al ir caminando juntos, el niño se echó a correr y ya no supo nada de él. La madre insistió en saber el paradero de su hijo, pero Miguel Ángel 'N' decidió ya no decir nada. Desde entonces el pequeño no ha sido localizado. En el avance de las pesquisas se pudo establecer que el hoy sentenciado ejerció violencia física y verbal en contra de la víctima; entre las lesiones que le infligió se encuentran una herida en la cabeza y en el área de la boca.

El señalado de 45 años, fue arrestado el 17 de mayo de 2022 y durante la audiencia, un juez lo vinculó a proceso penal luego de que el Ministerio Público fincara los cargos criminales en su contra. Cuando la Fiscalía investigó los hechos realizó una serie de acciones para descubrir evidencias y dar con el paradero del niño. Entre los actos realizados por la Agencia de Investigación Criminal se rastrearon y procesaron diversos lugares.

Peritos arqueólogos revisaron con georadar diversas áreas que pudieran tener relación con los hechos. Se analizó la información encontrada en el teléfono celular del implicado, a partir de ello y de acuerdo a los datos obtenidos, se pudo determinar que el acusado reproducía determinada música mientras golpeaba al ofendido. En fotografías tomadas días antes de la tragedia, se aprecia su rostro con evidentes huellas de violencia.

La presentación que la Fiscalía de Guanajuato hizo de las evidencias respaldadas en la carpeta de investigación, conectó aspectos que podrían parecer inconexos y amplió el foco de la investigación, para presentar pruebas determinantes e irrefutables que muestran con certeza cómo ocurrieron los hechos de acuerdo a los criterios que impone la ley.

Fuente: Tribuna y FGJEM