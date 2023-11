Saúl pasará 14 años en cárcel de Sinaloa; intentó matar a martillazos a compañero laboral

Comparta este artículo

La Cruz, Sinaloa.- A 14 años y 8 meses de prisión fue condenado un sujeto de nombre Saúl S., al ser declarado responsable del delito de homicidio en grado de tentativa, en agravio de un compañero de trabajo quien le había manifestado dejara las drogas y cuidara su empleo. La Fiscalía General del Estado de Sinaloa detalló que los hechos ocurrieron el 30 de enero de 2022 en la ciudad de La Cruz, municipio de Elota.

En los patios de una galera del albergue municipal ubicado en la colonia Montebello, el hoy sentenciado se encontraba golpeando con un martillo una tabla de madera, cuando me ese momento llegó la victima Juan R quien es compañero del acusado, y le manifestó que cuidara el trabajo que eso de las drogas no dejaba nada bueno. El comentario no fue del agrado de Saúl que, con el martillo golpeó a Juan en la cara.

El afectado cayó desmayado al suelo, donde lo siguió golpeando en la cabeza hasta hacerlo sangrar; al lugar llegaron otras personas quienes le gritaron que lo dejara y fue en ese momento que comenzó a perseguir a uno de los testigos quien alcanzó a huir y protegerse. Tras la detención del señalado, el 2 de febrero de 2022 se realizó la audiencia inicial donde se formuló imputación y se vinculó a proceso y se le impuso prisión preventiva.

El 25 de septiembre se admitió procedimiento abreviado y se dictó fallo condenatorio de 14 años y 8 meses de cárcel y el pago de 77 mil pesos por multa, 26 mil por daño psicológico y 103 mil 980 pesos con 75 centavos por reparación del daño, en favor de la víctima.

En otro caso reciente, una mujer llamada Martha Larissa C. fue sentenciada a 44 años de prisión y al pago de 1 millón 187 mil 227 pesos tras ser encontrada culpable de los delitos de feminicidio agravado y robo de vehículo con violencia. Dicho delito fue cometido en perjuicio de su excuñada Cecilia Mariana del Carmen A. a quien, junto con otros dos sujetos, privó de la vida luego de robarle diversos artículos y un vehículo.

El Ministerio Público abrió una carpeta de investigación luego de que el 21 de abril de 2016 se localizó el cuerpo de una fémina, en la cajuela de un vehículo sobre la calle de terracería Alfonso Sánchez, de la colonia Fidel Velázquez, en la comunidad de Villa Unión, municipio de Mazatlán. Derivado de las pesquisas se determinó que, un día antes, el 20 de abril, la sentenciada secuestró y asesinó a su excuñada, en la ciudad de Culiacán.

Fuente: Tribuna y FGE Sinaloa