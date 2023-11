Fatídico accidente vehicular en Ciudad Obregón, Sonora, moviliza a las autoridades

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- La tarde del pasado sábado, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Sonora se movilizaron en inmediaciones del Valle del Yaqui, en la cabecera municipal de Cajeme, luego de que ocurriera un fuerte accidente vehicular: dos automóviles particulares se impactaron de frente. Autoridades tendieron a los conductores, pero la circulación se vio afectada durante varios minutos.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades cajemenses, los hechos ocurrieron la tarde del sábado 11 de noviembre del 2023, alrededor de las 15:00 horas, tiempo local, en la calle Fresno y la vialidad 500, en el Valle del Yaqui, Ciudad Obregón. Se detalló que el conductor de una camioneta tipo pick-Up de color rojo perdió el control de su unidad y se impactó contra un automóvil tipo vagoneta color blanco.

A la fecha de publicación de esta nota, no se especificó cuál de los conductores fue el principal responsable del fuerte accidente. Sin embargo, testigos que presenciaron el siniestro dieron aviso a las autoridades a través del Servicio de Emergencias 911, a lo que se activó el Código Rojo y se movilizaron agentes de la Policía Municipal de Cajeme, así como oficiales de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP).

Luego de entrevistar a los afectados, se determinó que no había heridos ni víctimas mortales, por lo que no fue necesario el apoyo de paramédicos de la Cruz Roja. No obstante, se reportaron grandes pérdidas materiales, las cuales superarían los 100 mil pesos de la Moneda Nacional Mexicana (MN/MX). Mientras la situación se arreglaba, agentes se encargaron de controlar el flujo vehicular en la escena.

Momentos después, llegaron las aseguradoras y una grúa quien se encargó de llevar las unidades al lugar correspondiente. Se desconoce si uno de los involucrados habría sido llevado al Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) por este accidente.

