(VIDEO) Alerta en la CDMX: Reportan el derrumbe de una casa; no hay heridos

Ciudad de México.- Los habitantes de una localidad de la Ciudad de México se despertaron por el estruendo que desató el inesperado derrumbe de una casa. Hasta el momento se desconoce qué fue lo que provocó el desastre y también se desconoce si el inmueble se encontraba abandonado. Cabe señalar que las autoridades ya dieron inicio a la investigación para averiguar lo ocurrido.

Un automovilista que transitaba por la zona captó el momento exacto en el que ocurrió el desastre. Inicialmente, se puede ver al vehículo circular por las oscuras calles de la colonia Pensil, en la alcaldía Miguel Hidalgo. La unidad se detiene justo en la esquina de la calle Rinconada de Casa Amarilla, sitio desde el que se puede ver cómo se cae el inmueble, por lo que el conductor cambia de ruta rápidamente y escapa del lugar.

Horas más tarde, medios locales reportaron la presencia del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, quienes indicaron que no había nadie dentro del inmueble al momento del incidente, por lo que no se reportó la presencia de ningún herido, así que no procedieron a activar el protocolo de búsqueda y rescate de presuntas víctimas. La cuenta de X (red social anteriormente conocida como Twitter) de la unidad de seguridad y rescate reportó que se limitaron a recoger las estructuras que impidieran el paso de los locatarios.

"Laboramos en derrumbe del inmueble en calle Rinconada de Casa Amarilla, colonia Pensil. No se reportan lesionados. Procedimos a retirar los pedazos e estructura y colocarlos donde no se representaran riesgo. Se informa servicio incluido."

Minutos más tarde, arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y miembros de Protección Civil para acordonar la zona mientras realizan las investigaciones pertinentes y determinan qué fue lo que provocó el derrumbe de la casa de adobe, misma que presumiblemente contaría con una tienda en su interior. Por ahora, es toda la información que se dispone que de éste extraño caso.

Cabe señalar que esta noticia ocurre un día después de que se registrara una explosión en un departamento habitado por una joven pareja en Hermosillo, Sonora. Los hechos se registraron en la avenida Juárez y la calle 12. Las primeras investigaciones indican que el siniestro se derivó de la acumulación de gas LP. A diferencia del caso anteriormente expuesto, aquí si se registró una lesionada.

