Dictan 3 años de internamiento a Azahara Aylín por asesinato de Norma Lizbeth en Edomex

Comparta este artículo

Zinacantepec, Estado de México.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó este lunes 13 de noviembre que una adolescente de 14 años de edad fue condenada a 3 años de internamiento, tras quedar demostrada su responsabilidad en el delito de homicidio calificado en agravio de una joven, también de 14 años, alumna de un plantel educativo en el municipio de Teotihuacán.

De acuerdo con las indagatorias, se determinó que el 21 de febrero de 2023, la víctima de nombre Norma Lizbeth fue agredida físicamente por la sentenciada llamada Azahara Aylín, cuando se encontraban afuera de la escuela Secundaria Oficial 518 Anexa a la Normal de Teotihuacán 'Los Jaguares'. Posteriormente, el 13 de marzo, la afectada al encontrarse en su domicilio perdió el conocimiento, por lo que fue socorrida por sus familiares.

Asimismo fue trasladada al Centro Especializado de Atención Primaria a la Salud de Teotihuacán, al que arribó ya sin signos vitales. Una vez que la Fiscalía mexiquense fue notificada de estos hechos fue iniciada una investigación que permitió establecer que la agresión que sufrió la menor, trajo como consecuencia un traumatismo craneoencefálico, cuya evolución ocasionó su fallecimiento horas después del percance.

Con los indicios obtenidos, un juez especializado en adolescentes giró una orden de aprehensión en contra de la adolescente implicada en el crimen, mandamiento judicial que fue cumplimentado el viernes 17 de marzo de este año, en un domicilio de la colonia Santa MaríaCozotlán, en el municipio de Teotihuacán. Esta acción fue realizada de manera conjunta con elementos de la Comisión Nacional Antihomicidio (Conaho).

La adolescente fue ingresada al Centro de Internamiento Quinta del Bosque en Zinacantepec donde la Autoridad Judicial, una vez que revisó las pruebas recabadas y aportadas por esta Representación Social, y tras proceso legal, le dictó esta medida de sanción de tres años de internamiento. Además el Órgano Jurisdiccional le fijó la cantidad de 454 mil 293 pesos como pago de reparación del daño moral y material.

La agresión

A través de redes sociales se difundió un video de la pelea de Norma Lizbeth y Azahara Aylín, esta última presuntamente usó una piedra u objeto metálico como podría ser una herradura, para golpear a la otra joven, causándole lesiones que le provocaron la muerte. Norma Lizbeth a sus 14 años era víctima de bullying desde pequeña, según sus compañeras de la escuela, y la supuesta causa era su color de piel.

Aseguran que la menor ya no quería ir a la escuela, pero decidió enfrentarse a su agresora, acto que le costó la vida. La víctima no se quedó callada y denunció la agresión con la directora de la secundaria, Lizbeth Hernández González, pero esta no le dio importancia y no hizo nada al respecto. Esto provocó que poco después fuera removida de su cargo.

Fuente: Tribuna y FGJEM