Líder de 'Los Wonders', sentenciado a pasar 113 años en prisión, sería liberado por esta razón

Ciudad de México.- En el año 2008, Hugo Martínez Gorotiesta fue detenido por ser líder de la banda de secuestradores 'Los Wonder', delito por el que fue sentenciado a pasar más de 113 años en prisión por la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, dicha orden habría sido fijada como irrevocable; sin embargo, 15 años después, las cosas podrían cambiar para el presidiario, quien actualmente está apelando por su libertad.

¿Por qué motivo Hugo Martínez Gorotiesta sería liberado?

Resulta ser que Martínez habría denunciado a las autoridades de la Ciudad de México por tortura, hecho que habría ocurrido precisamente el día de su detención, por lo que estaría apelando por su libertad debido a los agraviados presuntamente cometidos por la policía mexicana. Es bajo este contesto que la Fiscalía de Investigación para Servidores Públicos de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX se encuentra realizando las investigaciones correspondientes.

Y es que, presuntamente Gorotiesta sería una más de las víctimas de servidores públicos, quienes regularmente son acusados por brutalidad policíaca. Según informes, Martínez habría comenzado con el proceso legal desde hace 8 años, es decir, en el 2015, y espera que, en caso de ganar, podría obtener su libertad. Según algunos informes, a estas alturas del trámite, Martínez ya habría reconocido a dos presuntos responsables de su agresión, a través de fotografías.

En contraste, uno de los acusados por el líder de 'Los Wonder' desestimó la acusación, asegurando que, el día en el que Hugo N fue detenido, la mayoría de los servidores púbicos que señaló, no se encontraban laborando en aquella ocasión. También trascendió que el abogado de Martínez estaría buscando involucrar a otros policías bajo delito de omisión, lo que significa que presenciaron la tortura, pero no hicieron nada para evitarla; sin embargo, esto no procedería, debido a que la Ley para prevenir, investigar y sancionar la tortura dicta que solo se pueden enjuiciar a los participantes y no a los testigos.

¿Qué hizo Hugo Martínez Gorotiesta para ser sentenciado a 113 años de prisión?

Según información de el medio La prensa, Gorotiesta sería el líder de la banda 'Los Wonders', misma que llegó a secuestrar a dos personas, de manera independiente, lo que significa que no tenían relación una con la otra y tampoco ocurrieron de manera paralela. Según informes, Hugo N les habría amputado 1 dedo a ambos agraviados, motivo por el que tras su detención fue sentenciado a pasar más de 1 siglo en prisión.

Fuentes: Tribuna