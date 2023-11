Brutal enfrentamiento armado deja a un muerto y a un herido en Nogales; no hay detenidos

Comparta este artículo

Nogales, Sonora.- La noche del pasado martes, 14 de noviembre, se registró un fuerte ataque armado en una localidad ubicada en Nogales, Sonora. El enfrentamiento dejó a una víctima fatal y a un herido, quien fue considerado por algunos reportes como un daño colateral del conflicto. De acuerdo con información de algunos locatarios, todo se derivó de una persecución que terminó en las calles de su comunidad.

Los hechos ocurrieron en el fraccionamiento Romanza, en la zona Oriente del mencionado municipio, sitio en el que se encontraba circulando una camioneta estilo pick-Up, contra la que un grupo de sicarios habría abierto fuego, lo que terminó con la vida de un hombre que se encontraba en el interior de la mencionada unidad; también se reportó la presencia de un herido de bala, aunque se desconoce si esta segunda víctima era acompañante del ahora occiso.

Como se mencionó al comienzo de esta nota, algunos locatarios reportaron para medios locales que el enfrentamiento no comenzó en su fraccionamiento, sino que se trataba de una persecución que concluyó en la zona residencial, aunque esto aún no ha sido confirmado por las autoridades. Cabe señalar que, hasta el momento, no se ha registrado la detención de ninguna persona involucrada en el enfrentamiento.

Trioteo en Miravalle, Ciudad Obregón

Este hecho tuvo lugar el mismo día en el que se registró un ataque armado en las inmediaciones del fraccionamiento Miravalle, en Ciudad Obregón. Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 21:00 horas de la noche de ayer, sobre la Valle Negro y Valle del Fuente, sitio hasta el que arribó un comando armado que abrió fuego en contra de una persona; posteriormente, los criminales se dieron a la fuga; mientras que el agraviado perdió la vida en el mismo lugar de los hechos.

Para este miércoles, 15 de noviembre, un nuevo informe reveló que la víctima fue identificada como Camilo N, de 40 años de edad. Según los nuevos datos, el ahora occiso estaba caminando por las mencionadas calles, cuando fue interceptado por el grupo armado; al igual que en el caso anterior, una segunda persona resultó herida, aunque hasta el momento se desconoce su identidad y su estado de salud. Hasta el momento, no hay detenidos.

