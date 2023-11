Morelos: Estafan a Natalia con una IA; le pidieron dinero con la voz de su novio

Comparta este artículo

Cuernavaca, Morelos.- A finales del año 2022 comenzaron a llegar a México las primeras noticias universidades en las que estaban implementando reglas para evitar que los estudiantes utilizaran Inteligencias Artificiales para realizar exámenes o trabajos, puesto los jóvenes de lugares como Estados Unidos y Reino Unido habían recurrido a este tipo de herramientas para evitar realizar sus propias tareas de educación superior.

De manera paralela, varios artistas mexicanos inundaron sus redes sociales con diversas imágenes alteradas con una IA que les daba aspectos caricaturescos o de personajes de videojuegos. Si bien, a comienzos del 2023 esto era una actividad remunerada, el avance agigantado de las Inteligencias Artificiales ha hecho que prácticamente cualquier persona pueda manejarlas a su antojo, lo que ha provocado que los jóvenes ya no solo resuelvan sus actividades escolares con esto, sino que también personas malintencionadas han comenzado a hacer mal uso de este tipo de programas.

"Parte de la invención y el lanzamiento de este tipo de herramientas es que son súper sencillas de utilizar, su experiencia de usuario es muy sencilla. En el caso de la clonación de voz hay plataformas en las que tu únicamente tienes que recabar audios de la voz que quieres replicar y estos softwares analizan el audio, los patrones de la voz, el tono, el ritmo y con esto genera la clonación. Si sabes subir adjuntar un archivo por correo electrónico, fácilmente puedes usar este tipo de herramientas", declaró la ingeniera en Tecnología de la Información, Nancy Salazar, para el 'Heraldo Digital'.

Natalia recibió audios con la voz de su novio pidiendo dinero

Estafas con la IA

Es bajo este contexto que los criminales han comenzado a implementar el uso de IAs para realizar estafas en la población, tal es el caso de Natalia, una residente de Morelos que fue víctima de este modus operandi, justo cuando su novio salió de viaje. De acuerdo con las declaraciones de la joven, todo ocurrió cuando comenzó a recibir audios de WhatsApp, en los que se podía escuchar la voz de su pareja, quien le pidió una transferencia de 5 mil pesos.

La fémina mencionó que, inicialmente dudó de que se tratara de su pareja, puesto los audios llegaron desde un teléfono desconocido, pero los extorsionadores cuidaron de esta laguna argumentando que, Alexis (nombre del novio de Natalia) había sido víctimas de un robo, por lo que necesitaba el dinero: "Me mandaron el mensaje (de voz) de un número que yo no tenía agregado. Se oía a él pidiéndome que hiciera un depósito porque había tenido un problema y se había quedado sin nada", recordó la joven.

Desconfiada, Natalia envió 300 pesos y no 5 mil; se excusó diciendo que no tenía más dinero, pero ni bien mandó la mencionada cifra, fue bloqueada y los mensajes fueron eliminados. Momentos después, la joven logró contactarse con Alexis, quien le dijo que se encontraba bien y le aclaró que él no le había pedido dinero, por lo que, probablemente, había sido víctima de una estafa: "Me dijo que no era verdad, que estaba bien, que tal vez había sido víctima de una estafa. No me importó mucho, solo le di 300 pesos, algo dentro de mí me decía 'no lo hagas, no es verdad' y por suerte no hice la transferencia con los 5 mil pesos que pedían."

Fuentes: Tribuna