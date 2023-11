Nogales: Sicarios balean a Enrique en su auto; hallan a testigo con fuerte crisis nerviosa

Comparta este artículo

Nogales, Sonora.- La noche del pasado martes, 14 de noviembre, un hombre de aproximadamente 47 años, fue atacado por unos sicarios en una localidad de Nogales, en el estado de Sonora. De acuerdo con algunos informes, la víctima perdió la vida en el lugar de los hechos. También se registró la presencia de una testigo en la escena, pero no pudo dar declaraciones debido a que se encontraba sufriendo una fuerte crisis nerviosa.

Los hechos ocurrieron en el boulevard Romanza, casi esquina con la calle De las Castañuelas, alrededor de las 20:25 horas, sitio en el que se encontraba un hombre identificado como Enrique Humberto N, en el interior de una unidad motora estilo pick-Up, de la marca GMC, en tono oscuro. Aunque no se tienen claros los detalles, hasta el sitio arribó un (o unos) sicarios, quienes le arrancaron la vida a la víctima con un arma de fuego.

Minutos más tarde, al sitio arribaron elementos de la Policía Municipal quienes recibieron el reporte de una persona lesionada con proyectil balístico. Al llegar, descubrieron a la victima en el interior de su camioneta, la cual resaltaba por tener varios impactos de bala.Pese a que se solicitó la asistencia de una ambulancia de la Cruz Roja, los paramédicos únicamente pudieron confirmar la muerte de Humberto Enrique.

Como se mencionó al comienzo e esta nota, parece ser que la víctima no se encontraba a solas en el momento del ataque armado, ya que, en el lugar se encontraba una fémina, quien presentaba síntomas de una clara crisis nerviosa. Según las pocas declaraciones obtenidas por la mujer, ella únicamente escuchó las detonaciones de arma de fuego, por lo que emprendió la huida hasta su hogar. Presuntamente, no vio a los agresores, puesto evitó mirar la escena del crimen, por lo que no podría proporcionar información de los agresores.

Al sitio arribaron elementos del Centro de Atención Temprana (CAT) de la Fiscalía General de la Justicia del Estado de Sonora (FGJE) y de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), para brindar servicios periciales y realizar el levantamiento del cuerpo según la ley. Cabe señalar que, hasta el momento, se desconoce la identidad de los sicarios; tampoco se sabe si se trató de un asalto que terminó mal o de un ajuste de cuentas.

Fuentes: Tribuna