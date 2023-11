VIDEO: Alumnas del IPN hacen justicia pro mano propia y golpean a profesor acusado de acoso

Ciudad de México.- La violencia de género es una constante en el país, donde en diversas ocasiones, el alumnado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y del Instituto Politécnico Nacional (IPN) han denunciado en más de una ocasión que han sido agredidas sexualmente por algún docente; sin embargo, dichas demandas pocas veces son atendidas por ambas escuelas, motivo por el que regularmente las instalaciones de estas casas de estudio han sido tomadas en señal de protesta.

Es este bajo contexto que el pasado sábado, 18 de noviembre, comenzó a circular por redes sociales un video en el que se aprecia a un grupo de jóvenes agrediendo a un profesor a quien acusaron de acosar tanto a estudiantes como a profesoras. De acuerdo con algunos informes, los hechos se registraron en el interior de un aula ubicada en el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos número 8, Narciso Bassols, del Instituto Politécnico Nacional, en la alcaldía Azcapotzalco, en la CDMX.

En el clip de poco más de 3:00 minutos, se puede apreciar a una joven al frente de un salón de clases, brindando un discurso que ayuda a poner en contexto lo que está ocurriendo. La enmascarada menciona que el profesor es un hombre casado que no teme en acosar al alumnado y al personal de la institución, motivo por el que no desean que siga impartiendo clases en el plantel de los burros blancos.

"Usted siendo una persona casada ha acosado hasta maestras, alumnas y hasta ha amenazado. No lo queremos dentro de esta institución y si esto no se cumple no nos quedará más que irnos a paro porque no es la primera vez lo que hace, no es la primera vez que tiene relación con una menor."