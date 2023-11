VIDEO: Alumnas golpean a profesor denunciado por acoso sexual; IPN abre investigación

Ciudad de México.- Tal como informó TRIBUNA, el día sábado 18 de noviembre en redes sociales comenzó a circular un video en el que se ve cómo un grupo de mujeres encapuchadas, aparentemente alumnas del Instituto Politécnico Nacional (IPN), propinan una brutal golpiza a un profesor acusado de acoso sexual (sus víctimas serían estudiantes y docentes). Su acción habría sido motivada por el hermetismo de las autoridades académicas ante la violencia y agresiones de género.

Los primeros reportes señalan que el ataque al maestro ocurrió en el interior de un aula ubicada en el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos número 8 (Cecyt), 'Narciso Bassols', en la alcaldía Azcapotzalco, de la Ciudad de México (CDMX). En el material audiovisual que se viralizó en Facebook, 'X' y hasta TikTok se escucha a las féminas decir que el profesor ya ha sido señalado por violencia sexual, mas sigue dando clases.

No lo queremos dentro de la institución. Y si esto no se cumple, no nos va a quedar otra más que irnos a paro porque no es la primera vez que lo hace… no es la primera vez que tiene una relación con una menor y siempre da cosas para que puedan pasar su materia", dicen las estudiantes que golpean al profesor.