Violencia en Ciudad Obregón: Sujetos armados propinan brutal golpiza a conductor de app

Ciudad Obregón, Sonora.- La violencia no para en Ciudad Obregón, la cabecera municipal de Cajeme. Y es que la tarde del pasado lunes 20 de noviembre, autoridades se tuvieron que movilizar en la colonia Cortinas debido a que un hombre fue brutalmente golpeado por un comando armado. ¿La razón? Una discusión porque los presuntos maleantes no respetaron un alto reglamentado. Aún no hay detenidos.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades cajemenses, los hechos ocurrieron la tarde del día de ayer, en pleno puente del Día de la Revolución Mexicana, en la calle 5 de Febrero y Guillermo Prieto de la colonia Cortinas, cerca de las 13:30 horas, tiempo local. La víctima, un conductor de aplicación (app), compartió que él estaba en el cruce de esas calles, respetando un alto reglamentado por un semáforo.

Cuando la luz se puso verde y avanzó, le cerró camino un vehículo; de este descendieron dos hombres, quienes con lenguaje violento le dijeron que aún tenían preferencia del paso. Presuntamente, los masculinos tenían armas de fuego. El conductor de aplicación, quien no reveló su nombre siguió discutiendo con ellos, hasta que finalmente los supuestos sicarios se acercaron y le propinaron una brutal golpiza con sus armas.

Luego de la agresión, subieron a su vehículo y huyeron hacia un rumbo desconocido. El conductor, quien estaba mareado por la golpiza, siguió su camino hasta el Bulevard Ramírez y Chihuahua, donde pidió ayuda a unas personas iban pasando por el lugar. A la brevedad se dio aviso a las autoridades a través del Servicio de Emergencias 911, a lo que se movilizaron agentes de la Policía Municipal de Cajeme.

Debido a las lesiones que presentaba la víctima, se pidió auxilio a paramédicos de la Cruz Roja, quienes revisaron y atendieron al herido. Señalaron que presentó un golpe fuerte en el pómulo izquierdo y herida en región frontal del mismo lado. Se desconoce si el afectado presentó una denuncia ante el Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE).

