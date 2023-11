Ciudad Obregón: A tempranas horas, vecinos reportan balacera en plena vía pública

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- La mañana del pasado martes, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Sonora desplegaron un intenso operativo en inmediaciones de la colonia Alameda en la cabecera municipal de Cajeme, luego de que se denunciara una balacera en plena vía pública: presuntamente, hombres armados se atacaron a balazos mientras iban en dos vehículos distintos. Por estos hechos violentos, aún no hay detenidos.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades cajemenses, el tiroteo ocurrió la mañana del pasado martes 21 de noviembre del 2023, alrededor de las 11:00 horas, tiempo local, en una vialidad de la colonia Alameda en Ciudad Obregón, Sonora. El evento fue reportado por una vecina de la localidad, la cual llamó a las autoridades a través del Servicio de Emergencias 911 y dijo haber escuchado detonaciones de arma de fuego.

A la brevedad se activó el Código Rojo y se movilizaron agentes de la Policía Municipal de Cajeme, además de oficiales de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP). También se solicitó apoyo a elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC). No obstante, las autoridades no encontraron indicios balísticos en la zona; ante esto desplegaron un operativo en la región.

Denuncia de balacera moviliza a las autoridades. Foto: Facebook

Debido a que este hecho violento no dejó heridos ni víctimas mortales, no fue necesario pedir apoyo a paramédicos de la Cruz Roja. De igual forma, ya que no hubo detenidos ni armas confiscadas, no se solicitó la presencia de personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE). La Policía Municipal cajemense se limitó a realizar el Informe Policial Homologado.

Cabe mencionar que la noche del pasado lunes 20 de noviembre del 2023, alrededor de las 22:30 horas, tiempo local, se reportó un nuevo homicidio en Cajeme. Todo ocurrió en la calle Zaire, entre las vialidades Industriales y Mombasa de la colonia Ampliación Alameda de Ciudad Obregón. Se detalló que hombres armados llegaron a la escena y comenzaron a disparar contra la víctima, quien permanece en calidad de desconocido. TRIBUNA te comparte toda la información.

