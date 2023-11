AMLO reacciona a detención de 'El Nini', jefe de sicarios de 'Los Chapitos': " No hay impunidad"

Comparta este artículo

Oaxaca, Oaxaca.- Este viernes, en la conferencia presidencial 'mañanera' de este viernes 24 de noviembre, el presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue cuestionado sobre la detención del Néstor Isidro Pérez Salas, alias 'El Nini', quien es jefe de seguridad de 'Los Chapitos' del Cártel de Sinaloa. Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional (Sedena), tomó la palabra y compartió más detalles sobre las acciones del Gobierno para detener a este personaje.

Ante el presidente AMLO, el titular de la Sedena confirmó que 'El Nini' sería uno de los líderes de 'Los Chapitos', además de que estaría a cargo de la seguridad de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, hermano de Ovidio Guzmán López, Jesús Alfredo Guzmán Salazar y Joaquín Guzmán López, todos hijos de Joaquín 'El Chapo' Guzmán, exlíder del Cártel de Sinaloa. Asimismo, reveló que en al menos tres ocasiones evitó ser capturado por las autoridades mexicanas.

'El Nini' fue detenido en Culiacán. Foto: Internet

Esta persona que fue detenida el día de ayer es el líder de una célula delictiva y también es el responsable de la seguridad de Archivaldo, líder del grupo de 'Los Chapitos'", informó Luis Cresencio Sandoval.

En esta intervención, el secretario de Defensa señaló que 'El Nini' ordenó las agresiones en el 'Culiacanazo', en 2019, y que en ese momento evitó su detención: "Esta persona es quien ordenó las agresiones en contra de la unidad habitacional y militar ahí en Culiacán, Sinaloa, en contra de nuestros derechohabientes, de nuestras familias, cuando es un área que ni se encuentra resguardada por personal militar; resultado que se estaba llevando a cabo en ese momento para la detención de Ovidio".

Él [Néstor Isidro Pérez Salas] también es el que organiza una serie de agresiones contra el personal militar y nos había causado ya una cantidad importante de bajas, heridos, perdón, y también creo que, en mes de marzo o mayo de este año, él ordena la ejecución de ocho personas en Tamazula", agregó el funcionario.

También agregó que, desde enero de este año, las autoridades mexicanas ya tenían al jefe de sicarios en la mira, pero que no lograron aprehenderlo, nuevamente. Hasta noviembre del 2023, en un trabajo conjunto de las autoridades Estatales, Federales y militares, se logró su detención.

Se tenía un seguimiento de esta persona detenida desde hace algún tiempo; participó en las agresiones de las que fue objeto Guardia Nacional y Ejército y fuerza área, durante la detención de Ovidio el 5 de enero. De hecho, se hace una operación para su captura, en la que no se tuvo éxito. De este seguimiento se hace una operación donde también logra evadirse y pues finalmente tuvimos el resultado. Lo que se informó", señaló Luis Cresencio Sandoval.

Es un trabajo conjunto, un trabajo que se realizó de inteligencia en cuanto al bien participando la Fiscalía General de la República (FGR), la Agencia de Investigación Criminal, el Centro Nacional de Inteligencia, la GN, también con trabajos de inteligencia y la Fuerza Área mexicana", apuntó.

Finalmente, el presidente de la República Mexicana, López Obrador, agregó que esta detención es una evidencia de que el Gobierno de que representa, el de la Cuarta Transformación (4T), no tiene pacto con el crimen: "No hay relaciones de complicidad con nadie, no existe protección ni a la delincuencia organizada ni a la delincuencia de cuello blanco; nosotros representamos al pueblo de México y no hay impunidad para nadie, por eso estamos avanzando".

Fuente: Tribuna / Conferencia presidencial 'mañanera'