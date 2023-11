Alerta en Sonora: Balean a Medrado a fuera de un antro en Nogales; no se reportan detenidos

Comparta este artículo

Nogales, Sonora.- Una noche de fiesta se convirtió en una pesadilla para un hombre, identificado como Medrado N, quien protagonizó una pelea a las afueras de un antro. Si bien, la disputa no llegó a nada en el momento, las cosas no tardaron en escalar en niveles de violencia, después de que el sujeto se retirara del lugar junto con un grupo de amigos, ¿la razón? Los individuos con los que mantuvo la riña no quedaron contentos y lo persiguieron hasta otro punto de la ciudad donde lo balearon.

Los hechos comenzaron alrededor de las 4:49 horas, en la madrugada del pasado sábado, 25 de noviembre, en la colonia El Greco, a las afueras de un centro de diversión nocturna, donde Medrado N, de 36 años, junto con su grupo de amigos tuvo un pleito con varias personas a fuera del antro Gallery; sin embargo, optaron por abandonar el sitio y se marcharon a un inmueble en la calle Antonio Saranueva, en la colonia El Rastro, sitio hasta donde fueron perseguidos por una camioneta negra, en la que viajaban los sujetos con los que discutieron varios minutos atrás.

Una vez en el lugar, los individuos sacaron un arma de fuego con la que balearon a Medrado N. El hombre resultó herido de la pierna izquierda a causa del impacto de una bala, cuando intentaba escapar del lugar. Minutos más tarde, el masculino fue trasladado al Hospital Bienestar del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) donde se determinó que su vida no corría peligro.

El propio agraviado fue quien brindó los detalles de los hechos y actualmente se encuentra recuperándose de sus heridas. Hasta el momento en que esta nota fue redactada no se reportó a ningún arrestado por los hechos anteriormente mencionados. También se desconoce si las autoridades ya comenzaron con las investigaciones correspondientes, por lo que habrá que esperar a que surja mayor información de los hechos conforme avancen los días.

Esta noticia ocurre tan solo 24 horas después, de que en Guaymas, Sonora, se registrara un ataque armado en las afueras de la casa de Huéspedes ‘Lupita’, ubicada entre la calle 14 y la avenida 14, en el sector Centro, donde un hombre fue agredido con un arma de fuego. Al igual que en el caso anterior, su vida no corrió riesgo, puesto recibió el impacto de proyectil balístico a la altura del hombro. No se registran detenidos por estos hechos.

Fuentes: Tribuna