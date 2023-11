Guardia Nacional halla casa en Jalisco en la que disolvían cuerpos con ácido; hay 5 detenidos

Comparta este artículo

Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.- En las últimas semanas, residentes de una localidad de Jalisco comenzaron a denunciar la presencia de personas fuertemente armadas, quienes regularmente ingresaban a una finca. Ante esta situación, arribaron elementos de la Guardia Nacional (GN) a realizar una revisión; sin embargo, se encontraron con los indicios de que dicho domicilio sería utilizado como un sitio para disolver cuerpos con ácido y otras sustancias químicas.

Los hechos ocurrieron en la colonia Villalta, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, a un par de kilómetros de la clínica 180 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), sitio en el que ingresaron agentes de la GN en colaboración con elementos de la Fiscalía de Jalisco. Según información proporcionada por el medio Milenio, dentro del domicilio se encontraron restos que, presuntamente, tendrían origen humano, así como también decomisaron camionetas y motocicletas del lugar.

Según informes, en el sitio fueron localizadas cinco personas, quienes fueron detenidas inmediatamente, cabe señalar que el medio reveló que no se reportó el sonido de armas de fuego, por lo que se cree que no opusieron resistencia o bien, no hubo la necesidad de detonar ningún tipo de arma. Dado a que las denuncias de este sitio fueron de índole civil, se desconoce exactamente a quien pertenece dicho inmueble, pero existe la sospecha de que podría pertenecer al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Este sitio estaba habilitado para la disolución de cuerpos, por lo que se estima que estaría relacionado con el crimen de desaparición de personas, aunque esto tampoco ha sido confirmado como tal por las autoridades. Debido a todo lo mencionado anteriormente, se desconoce por qué fueron detenidas las cinco personas; tampoco se saben los detalles básicos como su lugar de origen, identidades o sexos.

Tal y como se indicó hace algunas líneas, existe la creencia que dicho inmueble podría pertenecer a un cartel, debido a que se cree que estas cédulas criminales cuentan con inmuebles equipados para desaparecer cualquier vestigio de sus víctimas, dichos domicilios pertenecerían a los Altos de Jalisco, aunque un miembro del colectivo Luz de Esperanza Jalisco, identificado como Héctor F reveló que también utilizan otras ubicaciones como Encarnación De Díaz, Jalostotilán, Lagos de Moreno, Ojuelos de Jalisco, San Diego de Alejandría, San Juan de los Lagos y Villa Hidalgo.

