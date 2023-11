Código Rojo en Ciudad Obregón: Sicarios desatan balacera en plena vía pública

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- La noche del pasado domingo, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Sonora se movilizaron en inmediaciones de la colonia México, en la cabecera municipal de Cajeme, luego de que se reportara una agresión armada en plena vía pública: un comando armado comenzó a disparar sus armas contra un automotor. Este hecho violento, por fortuna, no dejó heridos ni víctimas mortales.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades cajemenses, los hechos ocurrieron la noche del pasado domingo 26 de noviembre del 2023, alrededor de las 21:20 horas, tiempo local, en la calle Puerto Peñasco de la colonia México, en Ciudad Obregón, Sonora. Se detalló que un grupo de sicarios llegó y, sin mediar palabras con algún presente, comenzaron a disparar contra un automóvil que estaba estacionado en la banqueta Sur de esa vialidad.

Balacera en la colonia México de Ciudad Obregón moviliza a las autoridades. Foto: Facebook

Con múltiples balazos, destrozaron la carrocería y los cristales. Luego de esto, huyeron hacia un rumbo desconocido a bordo de otro vehículo. En tanto, vecinos que escucharon las detonaciones de arma de fuego en la calle dieron aviso a las autoridades a través del Servicio de Emergencias 911, pues temieron que se tratara de otro homicidio en Ciudad Obregón. A la brevedad se movilizaron agentes de la Policía Municipal de Cajeme, así como de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP).

También llegaron a la escena oficiales de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC). Las autoridades informaron que el vehículo no tenía tripulantes, por lo que esta balacera no dejó heridos ni víctimas mortales, afortunadamente. No fue necesario el apoyo de paramédicos de la Cruz Roja. Finalmente, la zona quedó acordonada para la realización de las diligencias correspondientes.

La escena del ataque fue entregada a personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE), quienes se encargaron de levantar y asegurar varios casquillos percutidos que quedaron dispersos en los alrededores del vehículo. Mientras se realizaban estas laborales, resguardaron la escena elementos del Ejército mexicano y de la Guardia Nacional (GN).

