Dejan a menor de 6 años en parque de Nogales; un amigo de su madre la habría abandonado

Nogales, Sonora.- Uno de los temores más grandes de todos los niños, es darse la vuelta y notar que papá o mamá no se encuentran cerca, motivo por el que la mayoría de las familias en México son muy enfáticas con los infantes en advertirles que no se vayan demasiado lejos cuando salen a jugar, así como también se les suele indicar que no hablen con ningún extraño, pero… ¿qué pasa cuando el niño en cuestión es alejado de los padres y posteriormente abandonado en un lugar desconocido?

Una situación así es la que le tocó vivir a una niña, en la colonia Lomas de Anza, en el municipio de Nogales, en el estado de Sonora, sitio desde el que una persona se contactó con la Policía Municipal para denunciar la presencia de una pequeña, sin la supervisión de un adulto y sin un suéter que la cubriera. Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 18:49 el pasado sábado, 25 de noviembre, a las afueras de la tienda Oxxo Misiones, en el Bulevar Misiones.

De acuerdo con algunos informes de medios locales, las autoridades acudieron rápidamente hasta el lugar señalado, sitio en el que encontraron a la pequeña, quien confirmó que tenía 6 años de edad; también reveló que vivía en la colonia Lomas del Sol y, cuando se le preguntó sobre sus padres, ella mencionó que un amigo de su mamá la había llevado hasta el parque y en determinado momento se quedó sola. Hasta el momento se desconoce cuál fue el destino del masculino que llevó a la menor hasta el mencionado sitio.

Por el momento no se ha reportado a ningún detenido y se desconoce si la infante fue secuestrada, abandonada o simplemente se extravió, motivo por el que las autoridades ya están realizando las investigaciones correspondientes para determinar qué fue lo que pasó con la pequeña, de 6 años, y como fue que llegó hasta el parque. Por su parte, la Subprocuraduría de Defensa del Menor se hizo cargo de la infante, quien actualmente se encuentra resguardada en un albergue.

De acuerdo con informe realizado por el Balance Anual 2019 de la Red por los Derechos de la Infancia de México (Redim) Sonora llegó a ocupar el cuarto lugar a nivel nacional en reportes de desapariciones de niños, niñas y adolescentes. De acuerdo con el documento, en el año 2018, el estado norteño llegó a contabilizar con 458 casos de menores desaparecidos entre los 0 a los 17 años; de ellos, habían 178 varones y 280 mujeres.

