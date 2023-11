Confrontación en Oaxaca: conductor atropella a manifestantes tras cierre de carretera

Comparta este artículo

Oaxaca.- En un tenso incidente en Oaxaca, al menos 10 personas resultaron heridas después de que un conductor arremetiera contra manifestantes que bloqueaban la circulación entre la capital del estado y el Istmo de Tehuantepec. Los inconformes, provenientes de la comunidad de Santo Domingo Teojomulco, mantenían cerrada la vía como parte de una protesta cuando la situación escaló a la violencia.

Según informes iniciales, el conductor de una camioneta blanca, cuya identidad aún no ha sido revelada, intentaba salir de un estacionamiento cuando se vio interceptado por los manifestantes. Desesperado por avanzar, el conductor embistió contra los inconformes, atropellando al menos a diez personas en el proceso.

La confrontación entre los manifestantes y los automovilistas se había intensificado previamente. Internautas denunciaron que el conductor, en un acto desesperado por avanzar, lanzó su vehículo contra los manifestantes, generando caos y dejando un saldo de heridos en el lugar.

Crédito: Internet

En el contexto de la protesta, los pobladores inconformes bloquearon la circulación en la Ciudad Judicial y en Ciudad Administrativa en Tlalixtac de Cabrera. Aunque se desconocen los detalles específicos de las demandas de los manifestantes, trascendió que buscaban atención inmediata por parte de las autoridades y la respuesta a un pliego petitorio.

Los inconformes, provenientes de Santo Domingo Teojomulco, llegaron a la zona en autobuses y camiones particulares. Testimonios en redes sociales señalaron que los manifestantes portaban machetes y actuaron con violencia, reteniendo a trabajadores gubernamentales durante varias horas. Ante la situación tensa, las autoridades optaron por desalojar Ciudad Administrativa para evitar incidentes mayores.

En el enfrentamiento, también se reportaron agresiones por parte de los manifestantes hacia policías y presuntos trabajadores de Ciudad Administrativa. La violencia escaló a tal punto que el conductor de la camioneta blanca optó por arremeter contra los manifestantes para liberarse del bloqueo, resultando en el atropello de al menos 10 personas.

Hasta el momento, no se ha revelado el nombre del conductor involucrado en el incidente. Aunque los informes previos sugieren la posible reunión de los Vengadores originales, Evans aclaró durante su participación en The View que no se le ha contactado oficialmente para regresar como Steve Rogers.

Fuente: Tribuna