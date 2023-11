VIDEO: Joven le da brutal golpiza a guardia de seguridad en Puebla; niega todo ante testigos

Comparta este artículo

Lomas de Angelópolis, Puebla.- En Internet se viralizan casos de personas prepotentes captadas en video. Si bien, usualmente, se trata de mujeres que arman escándalos innecesarios, como es el caso de las famosas ‘ladys’, también existen los ‘lores’, hombres que llegan a agredir a alguien (normalmente un trabajador) que no suele acceder a sus exigencias fuera de lugar, tal y como ocurrió recientemente en una zona acaudalada de Puebla, sitio en el que un joven, de aparente de buena posición económica, agredió a un guardia de seguridad.

Los hechos ocurrieron (y se volvieron virales) durante la noche del pasado martes, 28 de noviembre, cuando comenzaron a filtrarse videos en X (red social anteriormente conocida como Twitter) en los que se aprecia a un joven golpeando brutalmente a un guardia de seguridad, ¿ la razón? El individuo no pudo ingresar a Parkimovil, una aplicación para cruzar una pluma en automático, por lo que el empleado le pidió que pasara a otro carril y le mostrara su identificación, cosa que no le agradó demasiado al sujeto, quien más tarde fue identificado en Internet como Patricio Pereyra, un estudiante de la Universidad Anáhuac.

En los videos se puede apreciar como el masculino desciende de su vehículo y comienza a golpear furiosamente al guardia, quien solo alza las manos para evitar recibir los golpes, cosa que no parece lograr con éxito. Luego de más de 1 minuto de agresiones, el empleado sale del sitio y pide auxilio en el complejo habitacional, mientras Patricio sigue agrediéndolo; tras ello llegan dos miembros de seguridad privada y un motociclista, quienes intentan detener la disputa; asimismo, una mujer, que intentaba ingresar al edificio, comienza a grabar con su celular, desde el interior de su auto.

Al verse exhibido, el agresor intenta engañar a los recién llegados y les asegura que él fue la víctima, acusando al trabajador de haber sido quien comenzó a agredirlo: “Por favor no me grabe, me llegó a pegar, señora”, indicó Pereyra, pero el guardia lo contradijo y le indicó que dentro había cámaras de seguridad en las que se podría verificar que él no inició el conflicto, a lo que Patricio respondió de manera agresiva: “A mí no me vuelves a pegar cab…”.

Esta puesta en escena no duro mucho, ya que luego de unos minutos de discusión el agresor declara: “Yo fui, ¿cuál es el ped… (…) Me valen mad… tus cámaras”. Los dos guardias intentan contener a Patricio, a lo que éste se pone más violento y reclama: “No me agarres, nada más no me agarres, me sueltan y este pu… es el que me pegó. ¿Te gustó la put…? Ya le di en la mad” contradiciendo por completo lo que le deçia a los demás.

En determinado momento llegó el presunto padre del agresor y le pidió a la mujer, que continuaba grabando, que dejase de hacerlo, a lo que ella declaró que solo quería acceder a su domicilio y que era ajena a todo lo que estaba ocurriendo. Como ya todos saben, el pleito trascendió a redes sociales, donde provocó la indignación de la gente de Internet, quienes exigieron que hubiese represalias legales en contra de Patricio, pero se desconoce si el guardia procedió penalmente, lo que sí se sabe es que tuvo que ser hospitalizado por una ruptura de nariz a causa de los golpes que recibió.

