Dictan 319 años de prisión a cinco integrantes de banda de secuestradores en Sinaloa

Culiacán, Sinaloa.- La Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó este jueves que fue dictada una sentencia que en total acumular 319 años de prisión para cinco sujetos, integrantes de una banda del norte del Estado que participaron en el secuestro de un agricultor y del exalcalde de un municipio del norte de Sinaloa. La Unidad Especializada Antisecuestros realizó las pesquisas con las cuales se demostró la responsabilidad de los señalados.

Se trata de Luis Alberto M., Daniel Ignacio G., José Guadalupe C. y Alfonso Ángel L., quienes tenían como líder a María Guadalupe C. junto quien participaron en diversos secuestros con motivos de extorsión. Tras el proceso penal, un juez dictó condena de 72 años de cárcel para Luis Alberto M., Daniel Ignacio G. y María Guadalupe C. Así también cada uno de ellos deberá pagar 218 mil 295 pesos y reparación del daño.

En el caso de José Guadalupe C. se le dictó 58 años 6 meses de prisión y una multa por 155 mil 925 pesos y se le condena a la reparación del daño. Al sentenciado Alfonso Ángel L. se le condenó a 45 años de prisión y una multa por 93 mil 555 pesos y se le condena a la reparación del daño. Los hechos de los que los cinco sentenciados pagaran su condena son por los secuestros de una persona que fue presidente municipal de El Fuerte.

Esto ocurrió el 18 de enero del año 2011 y por quien su familia pagó 864 mil pesos. Otro de los casos de secuestro que se les acreditaron fue el de un empresario agrícola de Los Mochis, a quien mantuvieron cautivo desde el 29 de marzo de 2011 hasta el 2 de abril del año 2011, y a quien se dejó en libertad en el estacionamiento del hospital general de la misma ciudad, después de haber pagado como rescate la cantidad de 375 mil pesos.

Además, se les declaró responsables del secuestro con el propósito de obtener un rescate agravado en grupo de dos o más personas en agravio de la libertad personal de la víctima bajo resguardo de identidad ocurrido el 13 de mayo del año 2011, en el rancho denominado el Aguaje perteneciente al municipio del Fuerte, Sinaloa. La víctima fue liberada después de haberse pagado un rescate de 600 mil pesos.

El tercer secuestro por el que se sentenció a los cinco sujetos es el de la hija de un funcionario de una universidad del norte del estado, ocurrido el 4 de octubre de 2011 en la ciudad de Los Mochis, quien fue liberada y no alcanzaron a pedir rescate.

Fuente: Tribuna y FGE Sinaloa