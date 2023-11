Guardia de Lomas de Angelópolis rompe el silencio y levanta denuncia contra Patricio Pereyra

Comparta este artículo

Puebla, Puebla.- La noche del pasado martes, 28 de noviembre, Patricio Pereyra agredió brutalmente a Jonathan N, un joven de 19 años que se dedica a ser guardia de seguridad en un complejo habitacional, en Lomas de Angelópolis, en Puebla. Dado a que la caseta contaba con cámaras de seguridad, la golpiza fue captada en video y posteriormente terminó en X (red social anteriormente conocida como Twitter), lo que provocó que el clip se viralizara y, de manera paralela, causara indignación entre quienes lo presenciaban.

A casi dos días de estos eventos, la víctima brindó una entrevista para el programa de Azucena Uresti, donde dio más detalles sobre lo ocurrido y lanzó una advertencia, puesto parece ser que hay personas que intentan aprovecharse de lo ocurrido y se hacen pasar por él a través de redes sociales con la finalidad de pedir apoyo económico; sin embargo, el adolescente asegura que él no ha pedido ningún tipo de ayuda monetaria, por lo que le pidió a la gente que no cayera en este tipo de trampas.

¿Cómo ocurrieron los hechos desde la perspectiva de Jonathan?

De acuerdo con lo dicho por el vigilante, todo el problema comenzó porque el Parkimovil de Patricio Pereyra no funcionó, motivo por el que la pluma no se levantó y le permitió el acceso. Jonathan N explicó que él, como trabajador, no tiene acceso a la pluma, por lo que no podía hacer nada; es entonces que el estudiante de la Universidad Anáhuac comenzó a insultarlo verbalmente, después bajó de su camioneta y comenzó a agredirlo.

“Cuando yo me di cuenta ya tenía la camioneta como a 10 pasos de la caseta, en eso yo le marqué a mis supervisores, entró a la caseta y me empezó a agarrar a golpes.”

El vigilante recalcó que en ningún momento se defendió de la paliza que le estaban dando y le recordó al público que todo quedó captado en las cámaras de seguridad. Asimismo, indicó que ya había levantado una denuncia penal, pero tendría que aplicar algunos cambios, ya que, su agresor es menor de edad. Jonathan reveló que tras la golpiza comenzó a manifestar dolores de cabeza y, hasta el momento de la entrevista, desconocía si contaba con alguna fractura por la agresión, puesto aún no recibe los resultados de sus estudios.

¿Jonathan N fue despedido tras agresión en Lomas de Angelópolis?

Pese a los rumores que se soltaron por Internet, Jonathan destacó que la empresa para la que trabaja le ha brindado todo el apoyo económico, psicológico y legal necesario; también aseguró que no ha sido despedido, sino que únicamente se le trasladara a otra sede de trabajo y anticipó que no renunciaría porque disfruta de ser guardia de seguridad. Recalcó que, hasta antes del incidente, no conocía a Patricio P ni a su familia y cerró con un fuerte mensaje hacia la clase alta de México.

“Ante todo la educación, el dinero no hace a una persona más o menos, todos somos humanos y tenemos los mismos derechos.”

Fuentes: Tribuna