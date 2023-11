Mujer que grabó agresión en Lomas de Angelópolis sería amenazada por padres de Patricio Pereyra

Comparta este artículo

Puebla, Puebla.- La noche del pasado martes, 28 de noviembre, Patricio Pereyra agredió físicamente al guardia de seguridad del fraccionamiento Lomas de Angelópolis, hecho que no solo fue captado por las cámaras del lugar, sino que también fue documentado por una mujer que intentaba acceder al recinto y, al no poder hacerlo, sacó su celular y encendió su cámara, cosa que no pasó por desapercibida para el estudiante de la Universidad Anáhuac, quien le pidió que dejasen de grabarlo, puesto él era la víctima.

Si bien, hasta el momento los usuarios de X (red social anteriormente conocida como Twitter) ya filtraron diversos videos en los que aparecen los padres de Patricio, Carlos Pereyra y Paola Mercenario agrediendo a gente, la realidad es que el protagonismo de la mujer que captó el video se aminoró, hasta ahora… Puesto un comentario en la página de Facebook Lady Lomas de Angelópolis reveló que lo que pasaría con ella tras tomar el clip no habría sido nada agradable, puesto habría comenzado a recibir amenazas de los progenitores del joven agresor.

Supuestamente, el mensaje habría sido publicado por la hija de la camarógrafa, quien detalló que durante el altercado del pasado martes, su madre también corrió peligro, debido a que Carlos Pereyra habría intentado agredirla también, pero no solo eso, sino que luego de que el evento se volvió viral en redes sociales, comenzarían a recibir amenazas, al grado en el que consideran que sus “vidas corren peligro”. Hasta el momento se desconoce si ambas mujeres van a notificar de este hecho a las autoridades.

“Díganle (a Carlos Pereyra) que deje de molestar a mi mamá. Grabó a la escoria de su hijo y estamos amenazados por ella (Paola Mercenario) y su nefasta familia. El tipejo de Carlos Pereyra, su esposo, ayer intentó golpear a mi mamá porque grabó a este personaje de su hijo (…) Nuestras vidas corren peligro. Ya estamos amenazadas por subir el video” se leía en el mensaje.

Cabe señalar que el autor de esta publicación se encuentra como anónimo, por lo que es difícil saber si esta información es fidedigna; sin embargo, el nivel del escándalo fue tal que incluso el gobernador de Puebla, Sergio Salomón ya emitió su postura y aseguró que todo se trataba de un asunto de clasismo, por lo que le pidió a la Fiscalía General del Estado que brinden el seguimiento adecuado para que toda esta situación se logre resolver de manera optima.

Es menester informar que, en el video que se publicó en Internet, se aprecia que un hombre se acerca a la mujer que captó la agresión y aunque no se ve que es agredida, sí es escucha la voz del masculino pidiéndole que deje de grabar, a lo que ella responde que no está relacionada con la disputa y que únicamente desea pasar al interior del fraccionamiento. Esta no es la primera vez que surgen informes de presuntas amenazas por parte de los familiares de Patricio, ya que, el día de ayer, en X se informó que Jonathan N, víctima de los hechos, fue amedrentado por la familia Pereyra, pero esto ya fue desmentido por el propio guardia de seguridad, en entrevista con Azucena Uresti.

