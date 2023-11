Nuevo homicidio en barbería de Ciudad Obregón, Sonora: Identifican a víctima ejecutada

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Las barberías en Ciudad Obregón, Sonora, desde hace ya unos meses, son un foco rojo, pues en estos negocios dedicados al cuidado personal se han reportado terribles crímenes, por ejemplo, secuestros y asesinatos que aún no se resuelven. La tarde del pasado domingo, se documentó otro homicidio, del cual no hay detenidos. No obstante, la víctima ejecutada ya fue identificada.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades cajemenses, los cuales fueron recaudados por TRIBUNA, este asesinato ocurrió la tarde del pasado domingo 5 de noviembre del 2023, alrededor de las 17:00 horas, tiempo local, en el pasillo que conduce a una barbería en el bulevar Rosendo Montiel, entre las vialidades Mariano Matamoros y Belisario Domínguez, en la colonia Cajeme de Ciudad Obregón, Sonora.

Se detalló que un comando armado llegó a dicha dirección y que, sin mediar palabra alguna con la víctima, comenzó a atacarla con armas de alto calibre. El joven baleado quedó tirado en las escaleras que unos locales de dos plantas, mientras que los supuestos sicarios huyeron hacia un rumbo desconocido. Personas que estaban por la barbería dieron aviso a las autoridades a través del Servicio de Emergencias 911, a lo que se activó el Código Rojo.

A la brevedad se movilizaron agentes de la Policía Municipal de Cajeme, así como de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP). Paramédicos de la Cruz Roja que revisaron a la víctima confirmaron que esta ya no tenía signos vitales; a causa de las heridas producidas por proyectil de arma de fuego, murió de forma casi instantánea. La zona fue resguardada por oficiales de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC).

Más tarde, personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) arribó para recaudar la evidencia balística y procesar la escena. El ahora occiso, quien tenía 25 años de edad, fue identificado como José Ramón C. L.; su cuerpo fue llevado al Servicio Médico Forense (Semefo) para la realización de la necropsia de Ley. Las pesquisas sobre este homicidio continuarán.

