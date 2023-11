Código Rojo: Comando armado desata balacera en vía pública de Cajeme, Sonora

Comparta este artículo

Cajeme, Sonora.- Momentos de pánico y angustia se vivieron la noche del pasado lunes en inmediaciones del ejido Cuauhtémoc, en el municipio de Cajeme, luego de que un comando armado desatara una balacera en la vía pública. Este hecho violento no dejó heridos ni víctimas mortales que lamentar, no obstante, sí se reportaron daños en una vivienda del también llamado Campo 5. Aquí todo al respecto.

Balacera en Cajeme moviliza a las autoridades locales. Foto: Internet

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades cajemenses, los cuales ya fueron recaudados por TRIBUNA, los hechos ocurrieron la noche del pasado lunes 6 de noviembre del 2023, alrededor de las 22:00 horas, tiempo local, en el ejido Cuauhtémoc, del Campo 5, en el Valle del Yaqui, Cajeme. Se detalló que vecinos del sector comenzaron a escuchar múltiples detonaciones de arma de fuego, por lo que dieron aviso a las autoridades a través del Servicio de Emergencias 911.

A la brevedad se movilizaron agentes de la Policía Municipal de Cajeme, así como de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC). Al llegar, las autoridades señalaron que había evidencia de una agresión armada en las calles Hermanos Talamante y Revolución: en el suelo, yacían múltiples casquillos de arma percutidos.

Los oficiales revisaron los alrededores para ver si había una víctima mortal, no obstante, el resultado fue negativo. Lo único que se confirmó es que una vivienda tenía múltiples impactos de bala; y que en su andar, los sicarios dispararon contra otras casas. No obstante, no se habló de heridos, por lo que no fue necesario el apoyo de paramédicos de la Cruz Roja en la escena; el área quedó acordonada.

Más tarde, la escena fue entregada a personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) para la realización de las diligencias correspondientes y el aseguramiento de los indicios balísticos, a fin de iniciar una carpeta de investigación. A la fecha de publicación de esta nota, no hay informes sobre el móvil de este ataque, ni sobre los responsables.

