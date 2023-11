Muere Damián, de 11 años, tras ser derribado por su compañero de escuela; le hacían bullying

Mexicali, Baja California.- Damián Martín N, era un menor de 11 años, alumno de la escuela primaria Eucario Zavala, ubicada en la localidad de Mexicali, en Baja California. En días recientes se reportó la muerte del estudiante de quinto año, quien según declaraciones de su familia, solía sufrir bullying por parte de uno de sus compañeros, situación que se sostuvo durante mucho tiempo, culminando con el fallecimiento del infante.

Los hechos ocurrieron el pasado 30 de octubre, día en el que el menor que molestaba a Damián le metió el pie para que éste cayera; sin embargo, su acto no resultó según lo planeado, puesto Martín N se golpeó fuertemente la cabeza. Según información de medios locales, el profesor encargado de la víctima notificó a los padres, 3 horas después del accidente, esto debido a que éste no paraba de dolar y de quejarse por un severo dolor en la cabeza.

Los progenitores de Damián acudieron a las instalaciones de la escuela para recoger al menor y llevarlo al médico, pero los especialistas aseguraron que el niño no mostraba signos de nada grave, más allá de una contusión por el golpe, por lo que solo le enviaron algunos tratamientos para reducir las molestias. Al día siguiente, Martín no mostró mejora, puesto ni bien despertó se quejó de la jaqueca e incluso vomitó. Los padres del niño se vieron aún más alarmados cuando éste se desmayó.

Damián N sufría bullying; su compañero lo derribó y le causó la muerte

De nueva cuenta, Martín N fue ingresado al hospital, aunque ésta vez le notificaron a sus progenitores que el infante presentaba síntomas de muerte cerebral. Derivado de esto, los padres del infante exigieron justicia a las autoridades y denunciaron que su hijo llegó a notificar en diversas ocasiones a sus profesores que tenía problemas frecuentes con Julio N, presunto nombre del agresor de Damián; incluso en uno de sus trabajos, la víctima relató que le molestaba ser "más bajo" puesto su "enemigo", solía aprovecharse de ello.

"(Me molesta) que el julio me pegue siempre que jugamos futbol. (Me molesta) ser más bajo y que mi enemigo sea mucho más grande que yo", habría escrito Damián en un trabajo en el que debían hablar de las cosas que les molestaba.