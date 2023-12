Sonora: José Jesús, policía de Guaymas, es 'levantando' y asesinado por un comando armado

Comparta este artículo

Guaymas, Sonora.- El pasado domingo TRIBUNA informó sobre el hallazgo de un cadáver en el poblado de Bácum, al Sur de Sonora. Las primeras investigaciones sobre este descubrimiento señalaban que el cuerpo sería del agente de la Policía Municipal de Guaymas, José Jesús R. C., quien habría sido 'levantado' por un comando armado un día antes. Ahora se confirmó la identidad de la víctima: sí se trataba del uniformado.

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) ya abrió una carpeta de investigación por este crimen, del cual aún no hay detenidos. Según la información brindada por las autoridades, la cual fue recaudada por TRIBUNA, el pasado viernes 8 de diciembre, el policía José de Jesús salió de su casa, ubicada en el ejido José María Morelos y Pavón, cerca de las 05:00 horas, pero no llegó a su trabajo. Sus compañeros desplegaron operativos para localizarlo, pero estos no dieron resultados positivos.

Un día después, el sábado 9 de diciembre, las autoridades recibieron una denuncia mediante el Servicio de Emergencias 911 sobre el hallazgo de un cuerpo sin vida, tirado a un costado de la Carretera Internacional, a la altura del poblado de Bácum, en Guaymas. Se activó el Código Rojo y se confirmó el reporte: ahí yacía un cadáver amarrado y con los ojos vendados; junto a él estaba un 'narcomensaje' en una cartulina.

El cuerpo de la víctima fue levantado por elementos del Servicios Médico Forense (Semefo), quienes lo llevaron al Anfiteatro de la Fiscalía de Sonora para realizar la necropsia de Ley e investigar su identidad. Para el domingo 10 de diciembre se notificó que esta persona era el oficial José Jesús R. C., de 45 años de edad, quien estaba activo en la Policía Municipal de Guaymas, comisionado en Pótam.

La Hermandad Azul Sonora, integrada por agentes de la Policía Municipal, confirmó el deceso del oficial mediante una imagen. Por otra parte, aunque la FGJE ya abrió una nueva carpeta de investigación por este homicidio, aún se desconoce el móvil del homicidio, así como la identidad de los sicarios responsables. Familiares y cercanos a la víctima esperan que este crimen no quede impune y que mejore la Seguridad en la entidad.

