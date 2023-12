Exdirector de Seguridad Pública de Chihuahua, es sentenciado a 15 años por caso LeBarón

Comparta este artículo

Janos, Chihuahua. - Un juez federal ha dictado una sentencia de 15 años para Fidel Villegas, conocido como "El Chiquilín", exdirector de Seguridad Pública del municipio de Janos, Chihuahua. La sentencia está relacionada con los delitos de delincuencia organizada con fines de narcotráfico y sus vínculos con el grupo criminal 'La Línea'. Este grupo ha sido vinculado con la masacre de la familia LeBaron en noviembre de 2019.

Adrián LeBarón, familiar de las víctimas, informó que "El Chiquilín" recibió 10 años por delincuencia organizada y cinco años adicionales por haber sido servidor público. La sentencia se otorgó después de que se encontraran evidencias de sus vínculos con grupos criminales a través de comunicaciones telefónicas, según una resolución judicial en Chihuahua.

Masacre LeBaron

A pesar de su implicación en la masacre del 4 de noviembre de 2019, donde un grupo armado atacó a mujeres y niños en la sierra entre Sonora y Chihuahua, "El Chiquilín" no fue sentenciado específicamente por estos eventos. Además, se señaló que no se otorgó reparación del daño en relación con este caso, ya que la acusación se centró en daños a la salud y no en otros aspectos.

Esta sentencia marca la segunda condena contra personas involucradas en la masacre de la familia LeBarón, que dejó un saldo de nueve personas asesinadas. La resolución del juez destaca la importancia de las evidencias que vinculan a El Chiquilín con la delincuencia organizada y su papel como servidor público en este trágico episodio.

Hay que recordar que también en septiembre, se logró la vinculación a proceso de José Adrián 'N', presunto responsable en delitos de homicidio calificado en contra de la familia LeBarón, esto durante el pasado 4 de noviembre de 2019, donde desafortunadamente nueve personas perdieron la vida, entre las cuales se encuentran tres bebés de ocho meses y dos años de edad.

Previamente, derivado de los trabajos de inteligencia por parte de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), se logró la ubicación de José Adrián 'N', en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, motivo por el cual elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), cumplimentaron la orden de aprehensión en su contra por los delitos en mención.

Por lo anterior, el Ministerio Público de la Federación (MPF), aportó los medios de prueba para que el Juez dictara vinculación a proceso, medida cautelar de prisión preventiva justificada y dos meses de plazo para la investigación complementaria. Quedó interno en el Centro Federal de Readaptación Social número 1 Almoloya de Juárez.

Fuente: Tribuna