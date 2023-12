Titular de SS Edomex, afirma que habrá fuerzas de seguridad permanentes en Texcaltitlán

Comparta este artículo

Texcaltitlán, Estado de México.- Debido al enfrentamiento entre civiles de Texcaltitlán y la Familia Michoacana, que dejó un saldo de 14 muertos, Andrés Andrade Téllez, secretario de Seguridad del Estado de México, sostuvo que las fuerzas de seguridad en la región no se irán de la zona, tal y como demandaban los pobladores por temor a represalias por parte del grupo delictivo que presuntamente los extorsionó durante meses.

En entrevistas con medios nacionales, Téllez hizo hincapié que habrá suficiente personal para que se garantice la seguridad de las familias en dicha zona del Estado de México, medida que se hace para impedir una posible venganza a raíz de lo sucedido el pasado 8 de diciembre. “Ese es un punto muy importante, la preocupación de los pobladores y de la ciudadanía en general es eso, qué va a pasar en dos, tres, cinco o 20 semanas cuando las fuerzas se retiren y se despresurice el impacto inmediato”.

“La respuesta es que la instrucción de la señora gobernadora (Delfina Gómez), así como también de la secretara de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, el señor presidente (Andrés Manuel López Obrador) y el secretaraio de la Defnsa (Luis Cresencio Sandoval), es que las fuerzas no se retiren, que estén ahí de manera permanente en lo que se construyen las instalaciones o se habiliten instalaciones que sean adecuadas, para tener una fuerza permanente”, expuso.

Agregó además que el personal asignado será suficiente para que no disminuya el "Estado de fuerza" y no se aproveche la ausencia de la seguridad, para que los criminales no regresen a extorsionar a los pobladores o abran fuego contra ellos. Asimismo, el secretario de Edomex, dijo que la extorsión a los habitantes en el sur de la región lleva más de una década sin contrapesos, y que su administración apenas acaba de asumir el cargo hace tres meses.

“No es nuevo, es un tema regional que tiene muchos años gestándose. unos 10 años. Tenemos tres meses que entramos en este administración y se están llevando a cabo cambios muy puntuales”, destacó. El pasado 8 de diciembre, en Texcaltitlán, Estado de México, tuvo lugar un enfrentamiento entre pobladores de la región y presuntos criminales, conflicto que dejó a 10 muertos de la célula delictiva y 4 civiles.

Fuente: Tribuna