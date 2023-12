Son más de 10 personas desaparecidas en Texcaltitlán; director de la policía no responde

Comparta este artículo

Texcaltitlán, Estado de México.- Hay más de 10 personas desaparecidas en Texcaltitlán tras los hechos del pasado viernes, en el cual sucedió un enfrentamiento entre sus pobladores y presuntos miembros de La Familia Michoacana en la comunidad de Texcapilla, informó el secretario de Seguridad del Estado de México, Andrés Andrade "Hay una información corroborada de que hay carpeta de investigación de Fiscalía General Estatal, estamos estimando que hay aproximadamente encima arriba de los 10"

El funcionario agregó que se está revisando el caso de cada una de las personas desaparecidas en el poblado, denuncias que ya hicieron los familiares. "Hay un fenómeno que lo hemos estado corroborando con cada uno de los pobladores y las familias, que es que mucha gente en el evento y posterior al evento se fueron de la zona y no han retornado. Algunos están retornando y ya van perdiendo esa calidad de no localizados", aseveró.

Por otro lado, llegó a comentar que desde los primeros momentos de este enfrentamiento, las autoridades de la Fiscalía han estado tratando de comunicarse con el presidente municipal de Texcaltitlán, así como con el director de la policía de dicha entidad, sin embargo no han tenido éxito "Momentos y días posteriores fuimos teniendo esta comunicación a distancia, remota, no presencial", señaló.

"No hemos tenido yo de su servidor, no he tenido conversación con el presidente municipal, ya tuvo alguna conversación y un contacto incipiente con nuestra señora gobernadora y sabemos que al parecer está pendiente de la situación no presencialmente", comentó. Por otro lado, Andrade dijo que hay una fuerte coordinación con las autoridades estatales y federales en la entidad de Texcaltitlán.

Dicha organización policiaca y militar, está conformada por la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Comisión Nacional Antisecuestro y Comisión Nacional Antihomicidio. Cabe destacar que, Andrade reconoció que hay policías municipales que tiene capacidades disminuidas como la de Texcaltitlán "No están en las condiciones adecuadas y eso los impide prestar un servicio de seguridad como lo debería".

