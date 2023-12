Fatídico accidente: Conductor de combi muere al chocar en el Circuito Exterior Mexiquense

Comparta este artículo

Ecatepec, Estado de México.- Un fuerte accidente de tránsito se registró en las inmediaciones del municipio de Ecatepec, en el Estado de México, se trató de una unidad de transporte público que se estrelló, el accidente dejó un muerto y generó una fuerte movilización de los servicios de emergencia mexiquenses, quienes acordonaron la zona, por lo que se registraron asentamientos en las vialidades de la localidad, lo anterior por la presencia de las unidades de emergencia.

El percance automovilístico tuvo lugar sobre el Circuito Exterior Mexiquense, a la altura de la colonia Sagitario 1, en el municipio de Ecatepec, en el Estado de México. De acuerdo con los testigos de los hechos, el accidente fue consecuencia de que el conductor de una combi de transporte público perdiera el control del vehículo, lo que ocasionó que se estrellara contra el muro de contención de la importante vialidad.

El fuerte impacto provocó la muerte del chofer, cuyo cuerpo quedó al interior de la unidad. Por lo anterior, se registró una fuerte movilización de los servicios de emergencia de la zona, arribaron patrullas de la Policía del Municipio de Ecatepec, así como una ambulancia de la Cruz Roja, cuyos paramédicos atendieron al conductor de la unidad; sin embargo, nada pudieron hacer, ya que no contaba con signos vitales y solo pudieron corroborar la muerte.

Cabe señalar que la combi trasladaba a un pasajero, se trata de un hombre, el cual no pudo dar detalles de lo sucedido, ya que viajaba dormido, por lo que no se percató de la manera en que se produjo el accidente. En ese sentido, el hombre de alrededor de 29 años solo presentó algunas lesiones menores, lo que no requirió del traslado al hospital, por lo que abandonó la zona de los hechos por sus propios medios.

La zona quedó acordonada hasta la llegada de los servicios periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), quienes procedieron con las diligencias correspondientes y procedieron con el levantamiento del cadáver. Asimismo, el Ministerio Público abrió una carpeta de investigación para que inicien las investigaciones. En cuanto al cuerpo, fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo).

